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Gülümse Kaderine ilk bölüm ne zaman? Gülümse Kaderine saat kaçta hangi kanalda?

Gülümse Kaderine ilk bölüm ne zaman? Fragmanlarıyla merakta bırakan dizi Gülümse Kaderine hakkında araştırmalar yapılıyor. Gülümse Kaderine saat kaçta hangi kanalda? Yönetmeni, senaristi, yapımcısı ve oyuncuları kimler? İşte merak edilen dizinin detayları...

12 Dakika Önce
2022-04-26 23:05:11
Gülümse Kaderine ilk bölüm ne zaman? Gülümse Kaderine saat kaçta hangi kanalda?

Fragmanlarıyla merakta bırakan dizi Gülümse Kaderine hakkında araştırmalar yapılıyor. Gülümse Kaderine saat kaçta hangi kanalda? Yönetmeni, senaristi, yapımcısı ve oyuncuları kimler? İşte merak edilen dizinin detayları...

Gülümse Kaderine ilk bölüm ne zaman?

Gülümse Kaderine Fox Tv ekranlarında izleyicisiylen 27 Nisan Çarşamba akşamı buluşacak.

Gülümse Kaderine saat kaçta hangi kanalda?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Gülümse Kaderine dizisi 20.00'da yayınlanacak.

Gülümse Kaderine konusu

“Gülümse Kaderine” dizisinde; Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

Gülümse Kaderine yönetmeni kim?

Burcu Över'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu dizinin ikinci tanıtımı geçtiğimiz akşam ekrana geldi, sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

Gülümse Kaderine oyuncuları kimler?

Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizide; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor. .

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