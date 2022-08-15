Gül Masalı 8. bölüm izle | Gül Masalı yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full HD izle

Gül Masalı 8. bölüm izle | Gül Masalı'nın son bölümünde Toprak ve Gonca arasındaki diyaloglar, izleyiciyi üzüyor. Gonca'nın kesin konuşmalarıyla Toprak yeni bir adım atıyor. Gül Masalı yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full HD izle!

Gül Masalı'nın son bölümünde Toprak ve Gonca arasındaki diyaloglar, izleyiciyi üzüyor. Gonca'nın kesin konuşmalarıyla Toprak yeni bir adım atıyor. Gül Masalı yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full HD izle!

Gül Masalı 8. bölüm izle

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Gül Masalı'nın 8. bölümünde neler yaşanacak?

Toprak, Gonca'ya söz vermiştir. Dolayısıyla suçlu ailesi dahi olsa hak ettiği cezayı çekecektir. Fakat işler yolunda gitmez, Rıfat ve Halil'in suçlamaları inkar edişi, Toprak'ın elini kolunu bağlayacaktır.