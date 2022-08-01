Gül Masalı 6. bölüm tek parça izle | ATV Gül Masalı yeni bölüm (6.bölüm) full izle

Gül Masalı 6. bölüm tek parça izle | Gül Masalı dizisinin yeni bölümünde birilerinin başı, dedikodu nedeniyle ağrıyacak. Aynı zamanda davetsiz bir misafir, tüm dengeleri alt üst edecek. Peki bu gelişmeler ne zaman yaşanacak? İşte Gül Masalı dizisinin 6. bölümüne ilişkin detaylar ve 6.bölüm linki...

Gül Masalı dizisinin yeni bölümünde birilerinin başı, dedikodu nedeniyle ağrıyacak. Aynı zamanda davetsiz bir misafir, tüm dengeleri alt üst edecek. Peki bu gelişmeler ne zaman yaşanacak? İşte Gül Masalı dizisinin 6. bölümüne ilişkin detaylar ve 6.bölüm linki...

Gül Masalı 6. bölüm tek parça izle

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Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.

Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder. Bütün detaylar Gül Masalı dizisinin 6. bölümünde saklı!

Gül Masalı'nda iftiralar

Gül Masalı dizisinin resmi Twitter hesabından diziy dair önemli notlar paylaşıldı.

(Gonca'ya atılan iftira, Toprak'ı öfkelendiriyor! "Kim çıkarmış bu söylentileri?")

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