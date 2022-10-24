Gül Masalı 17. bölüm izle | ATV Gül Masalı final bölümü tek parça full izle

Gül Masalı 17. bölüm izle | Sevilen dizi Gül Masalı da diğer dizilerde olduğu gibi reyting kurbanı oldu. Dizi, 17. bölümde final kararı aldı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? ATV Gül Masalı final bölümü tek parça full izle!

Gül Masalı 17. bölüm izle | Sevilen dizi Gül Masalı da diğer dizilerde olduğu gibi reyting kurbanı oldu. Dizi, 17. bölümde final kararı aldı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? ATV Gül Masalı final bölümü tek parça full izle!

Gül Masalı 17. bölüm izle

final bölümünü izlemek için linke tıklayın. GÜL MASALI FİNAL BÖLÜMÜ (17.BÖLÜM) LİNKİ...

Gül Masalı final bölümü özeti

Gonca'yı sonsuza kadar kaybettiğini düşünen Toprak için her şey anlamını yitirmiştir. Ailesine Ece'yle evleneceğini söyler. Torununun nihayet Atabeylere yakışan bir tavır sergilemiş olması Rıfat'ı memnun eder. Halil ve Canan ise bu gelişmeden son derece rahatsız olmuştur.

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