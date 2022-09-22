Güç Yüzükleri 5. bölüm izle çıktı mı? Güç Yüzükleri 5. bölüm Türkçe Dublaj-Altyazılı yayınlandı mı? Güç Yüzükleri 5. bölüm nasıl, nereden izlenir? Amazon Prime Video'nun yıllardır beklenen dizisi sonunda 2 Eylül 2022 tarihinde gösterime girdi. Yüzüklerin Efendisi film serisinin dizi versiyonu olan Güç Yüzükleri (Rings of Power) Amazon platformunun en çok izlenen yapımı olmayı başardı. 8 bölümden oluşan 1. sezonun yarısı geride kaldı ve dizi tutkunları merakla 5. bölümün yayınlanmasını bekliyor. Peki Güç yüzükleri 5. bölüm Amazon Prime Video İzle seçeneği çıktı mı?

Güç Yüzükleri 5. bölüm izle çıktı mı? Güç Yüzükleri 5. bölüm Türkçe Dublaj-Altyazılı yayınlandı mı? Güç Yüzükleri 5. bölüm nasıl, nereden izlenir? Amazon Prime Video'nun yıllardır beklenen dizisi sonunda 2 Eylül 2022 tarihinde gösterime girdi. Yüzüklerin Efendisi film serisinin dizi versiyonu olan Güç Yüzükleri (Rings of Power) Amazon platformunun en çok izlenen yapımı olmayı başardı. 8 bölümden oluşan 1. sezonun yarısı geride kaldı ve dizi tutkunları merakla 5. bölümün yayınlanmasını bekliyor. Peki Güç yüzükleri 5. bölüm Amazon Prime Video İzle seçeneği çıktı mı?

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran ve İMDB puanlamasına göre en yüksek puanı alan filmler arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi film serisinin devamı dizi olarak ekranlara geldi. Bundan yıllar önce bu projenin hayata geçirilmesi adına çalışmaların başlatıldığı duyurulmuştu. Uzun süren bekleyişin ardından önce dizinin konusu belli oldu ardından da dizinin adı açıklandı. Güç Yüzükleri adı verilen dizi sabırsızlıkla beklenirken nihayet Amazon Prime Video'da ilk bölümleri ile gösterime girdi.

Güç Yüzükleri 5. bölüm izle çıktı mı?

Dizinin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de izleyicisi ile buluştu. Dizi kısa sürede Amazon Video'nun en çok izlenen ve en popüler yapımları arasına girmeyi başardı. Tüm sezon çekimleri için 1 milyar dolar gibi bir bütçe ayarılan dizinin yaklaşık olarak 5 sezon sürmesi bekleniyor. Dizi Amazon Prime Video için de bir prestij meselesi oldu. Güç Yüzükleri'nde ilk 4 bölüm geride kaldı ve 5. bölümü izlemek isteyenler sabırsızlanıyor. Amazon Prime Video ABD tarihi ile Güç Yüzükleri 5. bölüm 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak. Ülkemizde ise 24 Eylül'de son bölüm izlenebilir.

Güç Yüzükleri 5. bölüm Türkçe Dublaj-Altyazılı yayınlandı mı?

Orta Dünyanın karanlık ve aydınlık yüzünü izleyiciye efsanevi bir dille aktaran Güç Yüzükleri dizisi Amazon Prime Video'da yayınlanıyor. Dizi Türkçe Dublaj ve Türkçe Altyazı seçenekleri ile izleyiciye sunuluyor. Güç Yüzükleri 5. bölüm 23 Eylül'de yayınlanacak ve o tarihten sonra izlenebilecek.

Güç Yüzükleri 5. bölüm nasıl, nereden izlenir?

Güç Yüzükleri 5. bölüm Amazon Prime Video platformu yapımıdır. Güç Yüzükleri dizisinin izlemek isteyenler platforma uygun ödeme koşulları ile üye olarak diziyi izleyebilir.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri diğer bölümler ne zaman çıkacak?

1. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

2. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

3. Bölüm çıkış tarihi: 9 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

4. Bölüm çıkış tarihi: 16 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

5. Bölüm çıkış tarihi: 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak.

6. Bölüm çıkış tarihi: 30 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak.

7. Bölüm çıkış tarihi: 7 Ekim 2022 tarihinde yayınlanacak.

8. Bölüm çıkış tarihi: 14 Ekim 2022 tarihinde yayınlanacak.

Güç yüzükleri hakkında

Güç yüzükleri, J.R.R. Tolkien evreninde yer alan kurgusal büyülü nesneler.

Noldor ırkı tarafından ikinci çağda kurulmuş Eregion'da bulunan ve başını Celebrimbor'un çektiği elfler tarafından dövülmüşlerdir. Celebrimbor, Feanor'un torunuydu ve bu soyun demircilik yeteneği tüm Orta Dünya'da ünlüdür. İkinci çağın 1200 yılında, kendisine Annatar diyen bir adamdan hediyeler almaya başladılar. Annatar onlara demircilik hakkında yeni yetenekler vermeyi önerdi. Elrond ve Gil-Galad'ın uyarılarına rağmen bunu kabul ettiler ve Annatar, Eregion'a geldi. 300 yıl boyunca Annatar'ın yanında kaldılar ve ondan büyülü yüzükler yapmayı öğrendiler. 1500 yılında ilk güç yüzüğü yapıldı ve bunu takip eden yüzyıllarda tam 16 tane güç yüzüğü dövüldü. Her yüzüğün kendine ait değerli bir taşı vardı. Daha sonra Elfler kendilerine üç güç yüzüğü dövdü; Nenya, Narya ve Vilya.

Ama Eregion elflerinin bilmediği bir şey vardı o da aslında Annatar sandıkları adamın gerçekte karanlıklar efendisi Sauron olduğuydu. Mordor'un Hüküm Dağı'nda diğer yüzükleri kendine bağlayabilecek Tek Yüzük'ü dövdü. Onun sayesinde bu güç yüzüklerinin efendisi olacaktı. Yüzüğü bitirdiğinde Elfler onun Sauron olduğunu anladılar ve kendilerine ait olan üç yüzüğü çıkardılar. Sauron öfkelendi ve Mordordan büyük bir orduyla çıkarak Eregiona saldırdı bu saldırı sırasında Celebrimbor öldürüldü ve Eregion yağmalandı. Fakat üç güç yüzüğünü Elfler saklamıştı. 7 yüzük cücelere verildi fakat cüceler de yaratılıştan büyüye karşı dayanıklıydılar, güç yüzükleri onları etkilemedi. Sauron cücelerin üstüne yürüyerek bu yüzükleri geri aldı. İnsanlara verilen dokuz güç yüzüğü amacına ulaştı ve kullanıcılarını Sauron'un hizmetine soktu. Bu dokuz köle Nazgul ya da yüzük tayfları olarak adlandırıldılar.

Sauron Elfler ve insanların Son İttifak Savaşı'nda yenik düştü. İsildur Tek Yüzük'ü yok etmedi ve Tek Yüzük ona ihanet ederek onun ölümüne yol açtı. Tek Yüzük, Anduin'de kayboldu. Böylece bu üç güç yüzüğü kullanılabilir duruma geldi. Tek Yüzük tekrar ortaya çıktığında bir Hobbit olan Frodo Baggins tarafından, Sauron'un ~5000 (4860) yıl önce dövdüğü yer olan Hüküm Dağı'nda ateşe atılarak yok edildi. Böylece üç güç yüzüğü de dahil tüm güç yüzükleri gücünü kaybetti.

Orta Dünya nedir?

J. R. R. Tolkien'in, öykülerinde gerçek kainata hayalî bir alternatif olarak kurguladığı ve Orta Dünya kıtasına atfen aynı isimle anılan evren için bakınız: Orta Dünya evreni

Orta Dünya kıtası, J. R. R. Tolkien'in kurguladığı Orta Dünya evreninde, yazarın eserlerinin büyük bir kısmına mekân olan hayalî kıtadır. Bu eserlerin en meşhurları Hobbit romanı ve Yüzüklerin Efendisi roman üçlemesidir. Tolkien'in öykülerinde, meleksi varlıklar valar (tekili "vala"), elfler ve bunlarla ittifak halindeki insanlarla, şeytani Melkor ya da Morgoth (kötülüğe sapan bir vala) ve onun yolundan giden büyük çoğunluğu orklardan, ayrıca ejderhalar ve köleleştirilmiş insanlardan oluşan iki büyük gücün Arda'yı ele geçirmek için yaptıkları savaşlar anlatılır. Sonraki çağlarda, Morgoth'un yenilmesi ve Arda'dan sürülmesi sonucunda kötülüklerin efendisi rolünü, baş yardımcısı Sauron devam ettirir. Morgoth'un defedilmesinden sonra valar, Orta Dünya'nın işlerine doğrudan karışmaktan tamamen el çekerler ve Sauron'a karşı süren mücadelede valar safındaki halklara yardım etmesi için Orta Dünya'ya Istari (Tr. "Büyücüler", İng. "The Wizards") olarak bilinen maiaları (çoğulu "Maiar") yollarlar. Bunların en önemlileri Boz Gandalf ve Ak Saruman olmuştur. Gandalf, görevine sadık kalarak Sauron'un yok edilişinde kritik görevleri yerine getirir, Saruman ise mutlak egemenlik kurmak amacıyla Sauron'a rakip olarak ortaya çıkar. Kötülüğe karşı mücadeleye katılan diğer ırklar ise cüceler, elfler ve hobbitlerdir. Orta Dünya üzerinde hakimiyet tesis etmek için karanlık güçler ile aydınlık güçler arasında yaşanan mücadelenin başlangıcı ve ilk devreleri Tolkien'in Silmarillion adlı eserinde hikâye edilir. İyilik ile kötülüğün son mücadelesi, sırasıyla Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi romanlarında ele alınır.

Sauron nedir?

Sauron, J. R. R. Tolkien'in hayalî Orta Dünya evreninde Melkor'un Hizmetkarı ya da "Yüzüklerin Efendisi" olarak anılan kötü bir Maia.

Amazon Prime Video nedir?

Amazon Prime Video veya kısaca Prime Video, bağımsız bir hizmet olarak veya Amazon'un Prime aboneliğinin bir parçası olarak sunulan, Amazon.com Inc.'in isteğe bağlı bir Amerikan aboneliğine sahip video akışı ve kiralama hizmetidir. Hizmet, öncelikli olarak Amazon Studios tarafından üretilen veya Amazon'a lisanslı filmleri ve televizyon dizilerini Prime Originals (veya Amazon Originals) veya Exclusives olarak dağıtır ve hizmet aynı zamanda diğer sağlayıcılardan içerik, içerik eklentileri, canlı spor etkinlikleri ve video kiralama ve satın alma hizmetleri barındırır.

Dünya çapında faaliyet gösteren bu hizmet, erişim için tam bir Prime aboneliği gerektirebilir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerde, hizmete tam bir Prime aboneliği için sadece ücret ödeyerek erişilebilir. Ancak Avustralya, Kanada, Fransa, Hindistan, Türkiye ve İtalya'da Prime Video genel Amazon Prime aboneliğinin içerisindedir.

Prime Video, 14 Aralık 2016'da dünya çapında (Çin Anakarası, Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye hariç) yayına girdi ve ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Japonya'nın ötesine ulaştı. Yeni bölgeler arasına Belçika, Kanada, Fransa, Hindistan, İrlanda, İtalya, İspanya, Polonya, Brezilya ve Türkiye Prime'a dahil edilirken, diğer tüm ülkeler için aylık promosyon fiyatı $ / € olarak sunuldu. İlk altı ay için ayda 2,99 birim ve daha sonra ayda 5,99 birim olarak belirlendi.

Prime Video, Amazon Prime Türkiye kapsamında, tek bir paket olarak sunuldu. Prime Video, Prime Gaming, Amazon.com.tr sitesinin üzerinden yapılan alışverişlerde bedava kargo, hızlı teslimat ve indirimleri önceden görebilme gibi fırsatlarla 15 Eylül 2020'de duyuruldu.