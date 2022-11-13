Gönül Dağı 76. bölüm izle tek parça | TRT Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

Gönül Dağı 76. bölüm izle tek parça | Sevilen dizi Gönül Dağı'nda bu hafta da yüzler güldü. Bir tek Elif'in üzüldüğü bölümde, işleri yoluna koymak için her zamanki gibi el birliğiyle çözüm arandı. Peki TRT Gönül Dağı son bölümde neler oldu? İşte detaylar ve Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı...

Gönül Dağı 76. bölüm izle tek parça | Sevilen dizi Gönül Dağı'nda bu hafta da yüzler güldü. Bir tek Elif'in üzüldüğü bölümde, işleri yoluna koymak için her zamanki gibi el birliğiyle çözüm arandı. Peki TRT Gönül Dağı son bölümde neler oldu? İşte detaylar ve Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı...

Gönül Dağı 76. bölüm özeti

Amcaoğulları sıcak su ihalesini alırlar. Bu sayede kasabadaki her eve sıcak su sistemi kurulacak. Ancak kasabalı bu fikre sıcak bakmaz ve amcaoğulları yeni bir çözüm arar.

Öte yandan Elif ve Kenan söz yüzüklerini taktıktan sonra nişan hazırlıklarına başlayacaktır. Ancak Elif, nişan olacağı için çok hevesli görünmez. Olayı fark eden Kenan bir karar alır ve Dişçi Musa'yla beraber yeni bir karar alır.

Gönül Dağı 76. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü olan 76. bölümünü tek parça halinde izlemek için TIKLAYINIZ...

Gönül Dağı Taner ne mezunu?

Gönül Dağı dizisinde Taner karkterini canlandıran Berk Atan 26 Eylül 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Atan; manken, model ve oyuncudur. 2012 Best Model of Turkey birincisi olmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.