Gönül Dağı 75. bölüm izle TRT 1 tek parça | 5 Kasım Gönül Dağı'nda ne oldu?

Gönül Dağı 75. bölüm izle | İçimizden bir parça olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin her bölümünde farklı bir kişinin yarasının sarıldığı samimi dizinin yeni bölümünde Elif ve Kenan'ın isteme günü dikkat çekti. 5 Kasım Gönül Dağı'nda ne oldu? İşte dizinin yeni bölüm konusu ve izleme ekranı...

Gönül Dağı 75. bölüm izle | İçimizden bir parça olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin her bölümünde farklı bir kişinin yarasının sarıldığı samimi dizinin yeni bölümünde Elif ve Kenan'ın isteme günü dikkat çekti. 5 Kasım Gönül Dağı'nda ne oldu? İşte dizinin yeni bölüm konusu ve izleme ekranı...

Gönül Dağı 75. bölüm izle linki

Her cumartesi akşamı yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü izlemek için linke tıklayın. GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM LİNKİ, İZLEME EKRANI...

Gönül Dağı 75. bölüm konusu ne?

Kenan ile Elif'in isteme günü gelir. Kenan ve ailesi isteme için hazırlıklar yapar fakat Elif tarafında işler karışır. Serdar'dan gelen mektup, Elif'i bir karar vermeye iter. Kasabaya dönen Serdar'la gidecek midir yoksa Kenan'ın yanında kalacak mıdır?

Asuman istifa ettiğini Münir'den gizlemek ister fakat işler istediği gibi gitmez. Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir'e söyler. Erkan, Ramazan'ın da yardımıyla Şirin'e bir aşk mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin'in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir.