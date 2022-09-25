Gönül Dağı 69. bölüm izle - Gönül Dağı dizisinin son bölümünü tek parça izle (69.bölüm)

Gönül Dağı 69. bölüm izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm linkini sizler için derledik. Dizinin sıkı takipçileri diziyi youtube üzerinden izlemek istiyor. Peki Youtubeda Gönül Dağı dizisinin son bölümü yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm linkini sizler için derledik. Dizinin sıkı takipçileri diziyi youtube üzerinden izlemek istiyor. Peki Youtubeda Gönül Dağı dizisinin son bölümü yayınlandı mı?

Gönül Dağı 69. bölüm izle

Sevilen dizi Gönül Dağı'nın son bölümü olan 69.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gönül Dağı 69.bölüm özeti

Muammer'in açtığı dava, Kaya Ailesi'nde küslüğe sebebiyet verir. Ciritçi Abdullah, buna engel olmak için Muammer'in kapısını çalar ve davanın geri çekilmesi konusunda konuşur. Muammer'in buna cevabı ne olacaktır? Büyük merak konusu!

Cemile yaşadığı talihsiz olayı Veysel'den gizlemek istese ne yazık ki başarılı olamaz. Veysel, Dişçi Musa üzerinden her şeyi öğrenip öfkesine yenilecek midir?

Ramazan ve Asuman balayına gitmişlerdir. Ramazan'ın askerlik arkadaşının ayarladığı otelde Ramazan ve Asuman'ı ne gibi olaylar beklemektedir? Günşıl'a bir tiyatro yarışması teklifi gelir. Eğer kazanırsa büyük şehirde tiyatro eğitimi almaya gidecektir. Günşıl bu fırsatı değerlendirmek ister ve kolları sıvar. Tüm soruların yanıtları Gönül Dağı 69.bölümde...

Youtubeda Gönül Dağı dizisinin son bölümü yayınlandı mı?

Gönül Dağı dizisinin 69 bölümü YouTube üzerinden tek parça halinde yayınlanmadı detaylar bekleniyor.