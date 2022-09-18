Gönül Dağı 68.BÖLÜM İZLE | TRT 1 Gönül Dağı dizisi son bölüm (68.bölüm) tek parça izle

Gönül Dağı 68.BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı dizisinin son bölümü olan 68.bölümü yayınlandı. Dizinin senaryosuyla ilgili izleyiciler ikiye ayrıldı. Yeni sezonu sevenler kadar sevmeyenler de oldu. Peki Gönül Dağı 68.bölümde neler yaşandı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi son bölüm (68.bölüm) tek parça izle!

Gönül Dağı dizisinin son bölümü olan 68.bölümü yayınlandı. Dizinin senaryosuyla ilgili izleyiciler ikiye ayrıldı. Yeni sezonu sevenler kadar sevmeyenler de oldu. Peki Gönül Dağı 68.bölümde neler yaşandı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi son bölüm (68.bölüm) tek parça izle!

Gönül Dağı 68.bölüm izle

Yeni sezonda senaryosunda değişiklik gösteren Gönül Dağı dizisinin 68.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gönül Dağı 68.bölüm izleyici yorumları

- Kim ne derse desin yeni sezonda en zevk aldığım bölüm bu bölüm oldu... Dolu doluydu.

- "Öğrendik ki ; her yarayı saran zaman değil, sevgidir.."

- Dizimize nazar değdi galiba. Bu bölüm sadece Mihriban'ın, Meryem'e haddini bildirmesine sevindim. Ve Divane'nin sözleri..

- Senarist ne yaptın sen? Nasıl da güzel bir bölümdü öyle izlemeye doyamadık. Her sahne, her detay çok güzeldi. Kalemine sağlık senarist yüreğine sağlık senarist....