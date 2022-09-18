Gönül Dağı 68.BÖLÜM İZLE | TRT 1 Gönül Dağı dizisi son bölüm (68.bölüm) tek parça izle
Gönül Dağı 68.BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı dizisinin son bölümü olan 68.bölümü yayınlandı. Dizinin senaryosuyla ilgili izleyiciler ikiye ayrıldı. Yeni sezonu sevenler kadar sevmeyenler de oldu. Peki Gönül Dağı 68.bölümde neler yaşandı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi son bölüm (68.bölüm) tek parça izle!
2022-09-18 14:29:33
Gönül Dağı dizisinin son bölümü olan 68.bölümü yayınlandı. Dizinin senaryosuyla ilgili izleyiciler ikiye ayrıldı. Yeni sezonu sevenler kadar sevmeyenler de oldu. Peki Gönül Dağı 68.bölümde neler yaşandı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi son bölüm (68.bölüm) tek parça izle!
Gönül Dağı 68.bölüm izle
Yeni sezonda senaryosunda değişiklik gösteren Gönül Dağı dizisinin 68.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...
Gönül Dağı 68.bölüm izleyici yorumları
- Kim ne derse desin yeni sezonda en zevk aldığım bölüm bu bölüm oldu... Dolu doluydu.
- "Öğrendik ki ; her yarayı saran zaman değil, sevgidir.."
- Dizimize nazar değdi galiba. Bu bölüm sadece Mihriban'ın, Meryem'e haddini bildirmesine sevindim. Ve Divane'nin sözleri..
- Senarist ne yaptın sen? Nasıl da güzel bir bölümdü öyle izlemeye doyamadık. Her sahne, her detay çok güzeldi. Kalemine sağlık senarist yüreğine sağlık senarist....
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