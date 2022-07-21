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Gizli Saklı 6. bölüm full izle | Fox TV Gizli Saklı son bölüm tek parça izle

Gizli Saklı 6. bölüm full izle | Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi oluşturan Gizli Saklı dizisinin 6. bölümü yayınlandı. Peki dizinin son bölümünde neler oldu? İşte Fox TV Gizli Saklı son bölüm tek parça linki...

4 Saat Önce
2022-07-21 16:24:00
Gizli Saklı 6. bölüm full izle | Fox TV Gizli Saklı son bölüm tek parça izle

Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi oluşturan Gizli Saklı dizisinin 6. bölümü yayınlandı. Peki dizinin son bölümünde neler oldu? İşte Fox TV Gizli Saklı son bölüm tek parça linki...

Gizli Saklı 6. bölüm full izle

Gizli Saklı dizisinin 6. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Tarık, beklenen teklifini yapmak üzereyken odada karşılaştıkları dinleme cihazı ortalığı iyice karıştırır. Levent, ustalıkla dinleme cihazıyla ilgili şüpheleri kendisinden uzaklaştırırken Tarık ve Adem'in aklında dinleme cihazını kimin koyduğuyla ilgili yeni soru işaretleri oluşur. Bu sırada Aynur, ısrarlarına devam ederek kızının kınasını yapar. Düğünü yapmak konusunda da ısrarcıdır. Sadullah amir olanları öğrenir. Tarık'ın beklenen teslimatı gerçekleşirken Yaz'ın dalgınlığı operasyonu tehlikeye sokar.

Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal yanıtladı!

İlk bölümler sonrası tepkiler nasıl? En çok aklınızda kalan bir yorum paylaşabilir misiniz bizimle?

Her hafta sosyal medyada binlerce yorum görüyoruz, hepsi o kadar pozitif ve eğlenceli ki. Yorumlar, eleştiriler beni çok motive ediyor. İlk bölüm yayını sırasında çoğunlukla ‘bu yaz dizimiz belli' gibi yorumlar görmüştüm. Haftalarca emek verdiğimiz işimize gösterilen ilgi beni çok memnun ediyor.

Dizi başlamadan önce bir polisi canlandırdığınız için eğitimler aldınız mı? Nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz?

Elbette birtakım eğitimler aldık. Uzun süren eğitimler için vaktimiz maalesef olamadı ama silah kullanma, atış yapma, dövüş teknikleri gibi alanlarda daha çok sahne bazında çalışmalarımız oldu.

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