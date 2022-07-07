Gizli Saklı 2.bölüm full izle | Fox TV Gizli Saklı yeni bölüm (2.bölüm) tek parça izle

Gizli Saklı 2.bölüm full izle | Yaz dizisi olarak başlayan ve ilk bölümüyle çok sevilen Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Fox TV Gizli Saklı yeni bölüm (2.bölüm) tek parça izle...

Yaz dizisi olarak başlayan ve ilk bölümüyle çok sevilen Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Fox TV Gizli Saklı yeni bölüm (2.bölüm) tek parça izle...

Gizli Saklı 2.bölüm full izle

Fox Tv'de yayınlanan Gizli Saklı'nın 2. bölümü için TIKLAYINIZ...

Levent ve Yaz, Tarık ve ailesiyle yemek yedikleri sırada, Adem komşularının kim olduğunu öğrenmek için onların evlerine girer. Kitapların arasına saklanmış bir silah bulur ve durumu teyze oğlu Tarık'a anlatır. Tarık artık komşularının polis olduğundan şüphelenmektedir. Adem, Levent ve Yaz'ın evlerine girdiğinin anlaşılmayacağını düşünmektedir fakat Levent evden çıkmadan akıl ettiği çözüm sayesinde evlerine birinin girmiş olduğunu anlamıştır.