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Gibi sezon 3 bölüm 2 izle | Gibi 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Gibi yeni bölümler ne zaman?

Gibi sezon 3 bölüm 2 izle |Yayınlandığı günden itibaren trend listesine giren gibi dizisinin 2. bölümü için araştırmalar başladı. Dizinin bu düzene göre 28 Ekim Cuma günü yeni bir bölüm yayınlaması bekleniyor. Gibi 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Gibi yeni bölümler ne zaman? İşte detaylar...

3 Gün Önce
2022-10-23 20:24:31
Gibi sezon 3 bölüm 2 izle | Gibi 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Gibi yeni bölümler ne zaman?

Gibi sezon 3 bölüm 2 izle |Yayınlandığı günden itibaren trend listesine giren gibi dizisinin 2. bölümü için araştırmalar başladı. Dizinin bu düzene göre 28 Ekim Cuma günü yeni bir bölüm yayınlaması bekleniyor. Gibi 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Gibi yeni bölümler ne zaman? İşte detaylar...

Gibi 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her sezonuyla ilgi gören Gibi dizisi, cuma günü yayınlandı. Dizinin 2. bölümü için bekleyiş sürüyor. Henüz bölüm hakkında bir açıklama yapılmadı fakat Gibi dizisinin her hafta cuma günleri birer bölüm yayınlaması bekleniyor.

Gibi dizisi 3. sezon kaç bölüm?

Gibi dizisinin ilk sezonu 12 bölüm, 2. sezonu ise 10 bölüm olarak yayınlandı. 3. sezonun kaç bölüm olacağı henüz belli değil fakat yine 10-15 bölüm olması bekleniyor.

Gibi yeni bölümler ne zaman?

Gibi dizisinin Exxen üzerinden 3. sezon bölümlerinin tamamının yayınlanması bekleniyordu. Fakat dizi tek bölüm olarak yayınlandı. Bir sonraki bölümün 28 Ekim Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

Gibi sezon 3 bölüm 2 izle

Gibi dizisinin yeni sezon 2. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gibi 3. sezon 2. bölüm ne zaman? Gibi dizisi 3.sezonun tamamı yayınlandı mı? Gibi 3. sezonun hepsi ne zaman yayınlanacak?
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