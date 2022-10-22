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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gibi 3. sezon 2. bölüm ne zaman? Gibi dizisi 3.sezonun tamamı yayınlandı mı? Gibi 3. sezonun hepsi ne zaman yayınlanacak?

Gibi 3. sezon 2. bölüm ne zaman? Gibi dizisi 3.sezonun tamamı yayınlandı mı? Gibi 3. sezonun hepsi ne zaman yayınlanacak?

Gibi 3. sezon 2. bölüm ne zaman? Gibi dizisi 3.sezonun tamamı yayınlandı mı? Farklı senaryosu ile dikkat çeken gibi dizisi 3. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin 3 sezon un 1 bölümü yayınlandı, peki Gibi 3. sezonun hepsi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

23 Saat Önce
2022-10-22 11:24:32
Gibi 3. sezon 2. bölüm ne zaman? Gibi dizisi 3.sezonun tamamı yayınlandı mı? Gibi 3. sezonun hepsi ne zaman yayınlanacak?

Gibi 3. sezon 2. bölüm ne zaman? Gibi dizisi 3.sezonun tamamı yayınlandı mı? Farklı senaryosu ile dikkat çeken gibi dizisi 3. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin 3 sezon un 1 bölümü yayınlandı, peki Gibi 3. sezonun hepsi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gibi 3. sezon 2. bölüm ne zaman?

3 sezonuna 21 Ekim Cuma günü başlayan Gibi dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin çok büyük bir hayran kitlesi mevcut, dolayısıyla 2. bölüm için araştırmalar şimdiden başladı. Edinilen bilgiye göre gibi dizisinin her hafta bir bölümü yayınlanacak.

Gibi dizisi 3.sezonun tamamı yayınlandı mı?

Dizinin 3. sezonunun kaç bölümden oluşacağı henüz belli değil. Şu an için sadece bir bölüm yayınlandı. Her hafta cuma günü Gibi dizisinden bir bölüm yayınlanması bekleniyor.

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