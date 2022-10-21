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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gibi 3. sezon yayınlandı mı? Gibi dizisi 3. Sezon ne zaman? Gibi 3. sezon tarihi açıklandı mı?

Gibi 3. sezon yayınlandı mı? Gibi dizisi 3. Sezon ne zaman? Gibi 3. sezon tarihi açıklandı mı?

Gibi 3. sezon yayınlandı mı? Gibi dizisi 3. Sezon ne zaman? Gibi 3. sezon tarihi açıklandı mı? İnternet üzerinden Gibi dizisi hakkında birçok soru soruluyor. Farklı bakış açısı ve özgün senaryosu ile dikkat çeken dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki ama Gibi'nin 3. sezonu ne zaman? İşte dizi hakkında merak edilen tüm detaylar...

19 Saat Önce
2022-10-21 15:39:03
Gibi 3. sezon yayınlandı mı? Gibi dizisi 3. Sezon ne zaman? Gibi 3. sezon tarihi açıklandı mı?

Gibi 3. sezon yayınlandı mı? Gibi dizisi 3. Sezon ne zaman? Gibi 3. sezon tarihi açıklandı mı? İnternet üzerinden Gibi dizisi hakkında birçok soru soruluyor. Farklı bakış açısı ve özgün senaryosu ile dikkat çeken dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki ama Gibi'nin 3. sezonu ne zaman? İşte dizi hakkında merak edilen tüm detaylar...

Gibi 3. sezon yayınlandı mı?

Gibi dizisinin 3. sezonu 21 Ekim Cuma günü, Exxen platformu üzerinden yayınlanmaya başladı.

Gibi 3. Sezon oyuncuları

  • Feyyaz Yiğit
  • Kıvanç Kılınç
  • Ahmet Kürşat Öçalan

Gibi 3. sezon tarihi açıklandı mı?

Dizinin 3. sezon yayın tarihi merak edilirken, 21 Ekim Cuma günü gibi dizisi izleyicisi ile buluştu.

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