Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. bölüm izle | Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. bölüm tek parça full HD izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. bölüm izle | Sevilen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin son bölümü oldukça heyecanlı geçti Peki dizide neler yaşandı, neler oldu? Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. bölüm tek parça full HD izle!

Sevilen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin son bölümü oldukça heyecanlı geçti Peki dizide neler yaşandı, neler oldu? Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. bölüm tek parça full HD izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 4. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Dizinin son bölümünde neler oldu?

Yıllar önce kendisini terk eden Emin'i karşısında gören Derya hayatının şokunu yaşar. Annesi ve komşusunu konuşurken duyunca yüzleşmek için gittiği Mert'in evinde Aylin'i gören Gizem, ikilinin arasında arkadaşlık dışında bir ilişki olduğunu düşünür. Derya'ya söyledikleri yalanın ortaya çıkmayacağını düşünen Mert ve Aylin ise Esra'nın planından habersizdir.