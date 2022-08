Komedi en popüler film türlerinden biridir çünkü birçok kişi gün içinde yaşadığı stres nedeniyle komedi yapımları izlemeyi tercih etmektedir. Peki, dijital yayın platformunda komedi türünde en başarılı yapımlar hangileri?

Genel olarak film izlemek ilk başlarda en aktif aktiviteler arasında yer alır. Ayrıca farklı türlerde birçok film bulmak da mümkün. Peki, En iyi komedi filmleri nelerdir? 2022 en iyi komedi filmleri...

En İyi Netflix Komedi Filmleri Listesi

The Hangover

Ted

The Dictator

The Incredible Jessica James

Bad Trip

Between Two Ferns: The Movie

I Care a Lot

Murder Mystery

Good on Paper

The Mitchells vs the Machines

Wine Country

The Bronze

En iyi komedi filmleri nelerdir?

1. The Unbearable Weight of Massive Talent (Yetenekli Bay C)

2. Free Guy (Gerçek Kahraman)

3. The Boss Baby: Family Business (Patron Bebek 2)

4. Yes Day (Herşeye Evet)

5. Dolittle

6. Love Wedding Repeat

7. Wrong Missy (Yanlış Missy)

8. Once Upon A Time Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood)

9. Booksmart (Kitap Çocukları)

10. I am not an Easy Man

11. The Grinc (Grinç)

12. Tag

13. Isle of Dogs (2018) IMDb; 7,9

14. Deadpool 2

15. Yes Man (Bay Evet)

16. Ted (Ayı Teddy)

17. American Pie (Amerikan Pastası)

18. SPY (Ajan)

19. Easy A (Adı Çıkmış)

20. War Dogs (Vurguncular)

21. Dumb and Dumber (Salak İle Avanak)

22. Crazy, Stupid, Love (Çılgın, Aptal, Aşk)

23. Blindspotting (Kör Nokta)

24. Home Alone (Evde Tek Başına)

25. 500 Days of Summer (Aşkın 500 Günü) .