En iyi komedi filmleri nelerdir? 2022 en iyi komedi filmleri

Komedi en popüler film türlerinden biridir çünkü birçok kişi gün içinde yaşadığı stres nedeniyle komedi yapımları izlemeyi tercih etmektedir. Peki, dijital yayın platformunda komedi türünde en başarılı yapımlar hangileri?