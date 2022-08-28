Ekin Uzunlar - Sıra Sende şarkı sözleri | Ekin Uzunlar - Sıra Sende dinle

Ekin Uzunlar - Sıra Sende şarkı sözleri | Sevilen şarkıcı Ekin Uzunlar'ın yeni şarkısı sevenleriyle buluştu. Şarkıcının çıkardığı şarkının sözleri merak konusu oldu. İşte Ekin Uzunlar - Sıra Sende dinle!

Sevilen şarkıcı Ekin Uzunlar'ın yeni şarkısı sevenleriyle buluştu. Şarkıcının çıkardığı şarkının sözleri merak konusu oldu. İşte Ekin Uzunlar - Sıra Sende dinle!

Ekin Uzunlar - Sıra Sende şarkı sözleri

Bana sordum mu halumi nasılsın diye

Duygularumuz aynı öğrendun işte

Geceler nasıl geçiyor güneşim doğmuyor

Derdun hiç bitmiyor mu söyle

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Sıra Sende

Çekeceksun benum gibi Sende

Düşeceksun benim gibi derde

Dayanılmaz bu acıyı bir gece razıyım

Yaşa çektuklerumi sende

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Sıra Sende şarkısının yapım ekibi

Söz - Müzik : Samet Kurt

Aranje: Mustafa Ceceli

Yönetmen: Murat Küçük

Mix - Mastering: Koray Püskül

Bass Gitar: Birkan Şener Gitar

Percussion: Mustafa Ceceli

Ekin Uzunlar yorumu

Sıra sende demiyoruz , Sıra sizde diyoruz çünkü şarkı artık sizlere emanet paylaşımlarınız yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerli