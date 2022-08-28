Ekin Uzunlar - Sıra Sende şarkı sözleri | Ekin Uzunlar - Sıra Sende dinle
Ekin Uzunlar - Sıra Sende şarkı sözleri | Sevilen şarkıcı Ekin Uzunlar'ın yeni şarkısı sevenleriyle buluştu. Şarkıcının çıkardığı şarkının sözleri merak konusu oldu. İşte Ekin Uzunlar - Sıra Sende dinle!
2022-08-28 20:35:01
Sevilen şarkıcı Ekin Uzunlar'ın yeni şarkısı sevenleriyle buluştu. Şarkıcının çıkardığı şarkının sözleri merak konusu oldu. İşte Ekin Uzunlar - Sıra Sende dinle!
Ekin Uzunlar - Sıra Sende şarkı sözleri
Bana sordum mu halumi nasılsın diye
Duygularumuz aynı öğrendun işte
Geceler nasıl geçiyor güneşim doğmuyor
Derdun hiç bitmiyor mu söyle
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Sıra Sende
Çekeceksun benum gibi Sende
Düşeceksun benim gibi derde
Dayanılmaz bu acıyı bir gece razıyım
Yaşa çektuklerumi sende
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Sıra Sende şarkısının yapım ekibi
Söz - Müzik : Samet Kurt
Aranje: Mustafa Ceceli
Yönetmen: Murat Küçük
Mix - Mastering: Koray Püskül
Bass Gitar: Birkan Şener Gitar
Percussion: Mustafa Ceceli
Ekin Uzunlar yorumu
Sıra sende demiyoruz , Sıra sizde diyoruz çünkü şarkı artık sizlere emanet paylaşımlarınız yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerli.
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