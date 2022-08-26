Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri | Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı?
Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri | Youtube'da kısa sürede dinlenme rekorları kıran 'Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın' şarkısının sözlerini sizler için derledik. Peki Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı? Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının yapım ekibinde kimler yer aldı? İşte detaylar!
2022-08-26 09:04:53
Youtube'da kısa sürede dinlenme rekorları kıran "Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın" şarkısının sözlerini sizler için derledik. Peki Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı? Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının yapım ekibinde kimler yer aldı? İşte detaylar!
Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
-
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
-
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
-
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
-
Sağa sola sardım bu gece
Umutlarım kaldı ellerinde
Alışmak zor gibi gelir ama
Kokun hala ezberimde
-
Kalbin gözü açıldı
Çoktan doymaz
Feryadımı duymaz
Can candan ayrı kalmaz
-
Zaman gelir geçer kalır izi
Bir vedanla harcadın bizi
Yaşarken öldüğüm ve gömdüğüm
Yalnızlığım anlatır beni
-
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
-
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
-
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
-
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının yapım ekibinde kimler yer aldı?
Söz & Müzik: Semicenk
Düzenleme: Semicenk
Mix - Mastering: Utku Ünsal
Müzik Direktörü: Can Tosun
Yönetmen: Emre Alev
Görüntü Yönetmeni: Batıkan Hitay
Sanat Yönetmeni: Selenay Kurt
Işık: Mert Çoban
Styling: Geco
Saç: Mehmet Uzun / Erbil Çaylak
Makyaj: Esma Kalaycı
Set: Metin Albal
Prodüksiyon: Murat Can Geçer
Post Prodüksiyon: Eva Yapım
Prodüktör: Hazar Ekşioğlu.
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