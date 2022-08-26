Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri | Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı?

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri | Youtube'da kısa sürede dinlenme rekorları kıran 'Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın' şarkısının sözlerini sizler için derledik. Peki Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı? Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının yapım ekibinde kimler yer aldı? İşte detaylar!

Youtube'da kısa sürede dinlenme rekorları kıran "Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın" şarkısının sözlerini sizler için derledik. Peki Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı? Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının yapım ekibinde kimler yer aldı? İşte detaylar!

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

-

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

-

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

-

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

-

Sağa sola sardım bu gece

Umutlarım kaldı ellerinde

Alışmak zor gibi gelir ama

Kokun hala ezberimde

-

Kalbin gözü açıldı

Çoktan doymaz

Feryadımı duymaz

Can candan ayrı kalmaz

-

Zaman gelir geçer kalır izi

Bir vedanla harcadın bizi

Yaşarken öldüğüm ve gömdüğüm

Yalnızlığım anlatır beni

-

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

-

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

-

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

-

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının yapım ekibinde kimler yer aldı?

Söz & Müzik: Semicenk

Düzenleme: Semicenk

Mix - Mastering: Utku Ünsal

Müzik Direktörü: Can Tosun

Yönetmen: Emre Alev

Görüntü Yönetmeni: Batıkan Hitay

Sanat Yönetmeni: Selenay Kurt

Işık: Mert Çoban

Styling: Geco

Saç: Mehmet Uzun / Erbil Çaylak

Makyaj: Esma Kalaycı

Set: Metin Albal

Prodüksiyon: Murat Can Geçer

Post Prodüksiyon: Eva Yapım

Prodüktör: Hazar Ekşioğlu