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TIMETURK / GENEL / Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri | Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı?

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri | Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı?

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri | Youtube'da kısa sürede dinlenme rekorları kıran 'Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın' şarkısının sözlerini sizler için derledik. Peki Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı? Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının yapım ekibinde kimler yer aldı? İşte detaylar!

2 Gün Önce
2022-08-26 09:04:53
Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri | Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı?

Youtube'da kısa sürede dinlenme rekorları kıran "Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın" şarkısının sözlerini sizler için derledik. Peki Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısını Semicenk mi yazdı? Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının yapım ekibinde kimler yer aldı? İşte detaylar!

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri

Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil

-

İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim

-

Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil

-

İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim

-

Sağa sola sardım bu gece
Umutlarım kaldı ellerinde
Alışmak zor gibi gelir ama
Kokun hala ezberimde

-

Kalbin gözü açıldı
Çoktan doymaz
Feryadımı duymaz
Can candan ayrı kalmaz

-

Zaman gelir geçer kalır izi
Bir vedanla harcadın bizi
Yaşarken öldüğüm ve gömdüğüm
Yalnızlığım anlatır beni

-

Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil

-

İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim

-

Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil

-

İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim

Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının yapım ekibinde kimler yer aldı?

Söz & Müzik: Semicenk

Düzenleme: Semicenk

Mix - Mastering: Utku Ünsal

Müzik Direktörü: Can Tosun

Yönetmen: Emre Alev

Görüntü Yönetmeni: Batıkan Hitay

Sanat Yönetmeni: Selenay Kurt

Işık: Mert Çoban

Styling: Geco

Saç: Mehmet Uzun / Erbil Çaylak

Makyaj: Esma Kalaycı

Set: Metin Albal

Prodüksiyon: Murat Can Geçer

Post Prodüksiyon: Eva Yapım

Prodüktör: Hazar Ekşioğlu

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