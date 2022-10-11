Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm ne zaman çıkacak? Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm çıktı mı? Disney+ ekranlarında yayınlanan orijinal Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda yayınlanmaya başladığı günden bu yana platformun en çok izlenen dizileri arasına adını yazdırmayı başardı. İlk bölümleri 14 Eylül'de başlayan dizide 1. sezonun sonuna doğru geliniyor. Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm 12 Ekim'de Disney Plus'ta yayınlandı ve 7. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm ne zaman çıkacak? Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm çıktı mı? Disney+ ekranlarında yayınlanan orijinal Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda yayınlanmaya başladığı günden bu yana platformun en çok izlenen dizileri arasına adını yazdırmayı başardı. İlk bölümleri 14 Eylül'de başlayan dizide 1. sezonun sonuna doğru geliniyor. Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm 12 Ekim'de Disney Plus'ta yayınlandı ve 7. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ülkemizde Haziran ayında yayın hayatına geçen Disney+ Türk yapımlarına son zamanlarda oldukça fazla önem veriyor. Netflix ve Amazon Prime Video'ya rakip olarak yayın hayatına başlayan platform kısa sürede ülkemizde abone sayısını hızla artırdı. Türkiye'nin yakından tanıdığı oyuncular ile bir bir anlaşma yapan Disney son olarak Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in başrollerinde olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. 8 bölümden oluşan dizinin 1. sezonun sonuna geliniyor. Geçtiğimiz gün 6. bölümü yayınlanan Dünyayla Benim Aramda'nın 7. bölümünün ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor.

Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm ne zaman çıkacak?

Disney+ orijinal Türk dizi ve filmleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Türk dizi ve filmlere ağırlık veren Disney Plus son olarak Dünyayla Benim Aramda adlı dizi ile Türk izleyicileri mutlu etti. Dizi 8 bölümden oluşuyor. İlk bölümleri 14 Eylül'de yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinin yeni bölümleri haftalık olarak yayınlanıyor. Dizide heyecanın dozu giderek artarken finalin nasıl olacağı da şimdiden merak konusu. 12 Ekim'de Disney Plus'ta yayınlanan 6. bölümün ardından dizinin 7. bölümü ise bir 19 Ekim'de yayınlanacak.

Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm çıktı mı?

İlk 2 bölümü 14 Eylül'de yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisi kısa sürede platformun en çok izlenen Türk dizilerinden biri oldu. Sevilen oyuncuların rol aldığı dizide 7. bölümün çıkması sabırsızlıkla bekleniyor. Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm 19 Ekim Çarşamba günü yayınkanacak.

Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Zerrin Tekindo gibi isimlerin rol aldığı dizi haftalık olarak ekranlara geliyor. Disney+'ın sevilen dizileri arasında yer alan Dünyayla Benim Aramda yeni bölümleri her çarşamba günü platformda yerini alıyor.

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir?

Dünyayla Benim Aramda dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Disney+ için özel olarak üretilen dizinin ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.

Dünyayla Benim Aramda diğer bölümler ne zaman?

Dünyayla Benim Aramda dizisi her hafta bir bölüm ile ekranlara geliyor. İşte ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlanan dizinin yayın günleri;

Dünyayla Benim Aramda 1. Bölüm: 14 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 2. Bölüm: 14 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 3. Bölüm: 21 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 4. Bölüm: 28 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 5. Bölüm: 5 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 6. Bölüm: 12 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 7. Bölüm: 19 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 8. Bölüm: 26 Ekim

Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Metin Akdülger - Kenan

Ali Yoğurtçuoğlu