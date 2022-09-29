Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm çıktı mı? Dünyayla Benim Aramda 6.bölüm hangi gün yayınlanacak? soruları şu sıralar Disney+ izleyicileri tarafından sıkça soruluyor. Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy gibi isimlerin olduğu 'Dünyayla Benim Aramda' dizisi izleyicilerden tam not almayı başardı. 5 bölümü geride kalan dizide 6. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm çıktı mı? Dünyayla Benim Aramda 6.bölüm hangi gün yayınlanacak? Haziran ayında ülkemizde yayın hayatına başlayan Disney Plus Türk abone sayısını artırabilmek için Türk dizi ve filmlere oldukça fazla önem veriyor. Disney Plus son olarak Dünyayla Benim Aramda adlı dizi ile Türk izleyicileri sevindirdi. İlk 2 bölümü 14 Eylül'de yayınlanan dizinin 5. bölümü de geride kaldı. Dizi tutkunları sabırsızlıkla Dünyayla Benim Aramda 6. bölümün ne zaman çıkacağını merak ediyor. İşte Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm çıkış tarihi...

Türkiye'de henüz yeni yayın hayatına başlayan Disney+ Türk izleyicileri için Türk dizi ve film projelerine ağırlık veriyor. Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren platform son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy gibi ünlü isimlerin yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisinin ilk bölümleeri 14 Eylül'de yayınlandı. 8 bölümden oluşan dizinin yarısı geride kaldı. 5. bölümü de izleyen dizi tutkunları sabırsızlıkla Dünyayla Benim Aramda 6. bölümün çıkmasını bekliyor. Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm çıktı mı? Dünyayla Benim Aramda 6.bölüm hangi gün yayınlanacak? soruları ise dizi severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Disney+ yapımı olan Dünyayla Benim Aramda dizisi 14 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizi kısa sürede platformun en çok izlenen Türk yapımı oldu. İlk 2 bölümü 14 Eylül'de yayınlanan dizinin 5. bölümü geride kaldı ve 6. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ise 12 Ekim Çarşamba günü platformdaki yerini alması bekleniyor.

Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm çıktı mı?

Disney+ platformunda ilk iki bölümü 14 Eylül'de yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinin yeni bölümleri 1 hafta araylar platformda yayınlanıyor. Disney+ Netflix gibi bölümleri aynı anda yayınlanmıyor. Yeni bölümleri izlemek için bir hafta beklemek gerekiyor. Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm 5 Ekim'de yayınlandı. Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ise bir hafta sonra yani 12 Ekim'de çıkcak.

Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Dünyayla Benim Aramda 6.bölüm izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dizi 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak.

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir?

Dünyayla Benim Aramda dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Disney+ için özel olarak üretilen dizinin ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.

Dünyayla Benim Aramda diğer bölümler ne zaman?

Dünyayla Benim Aramda 1. Bölüm: 14 Eylül (Yayınlandı)

Dünyayla Benim Aramda 2. Bölüm: 14 Eylül (Yayınlandı)

Dünyayla Benim Aramda 3. Bölüm: 21 Eylül (Yayınlandı)

Dünyayla Benim Aramda 4. Bölüm: 28 Eylül (Yayınlandı)

Dünyayla Benim Aramda 5. Bölüm: 5 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 6. Bölüm: 12 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 7. Bölüm: 19 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 8. Bölüm: 26 Ekim

Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Metin Akdülger - Kenan

Ali Yoğurtçuoğlu