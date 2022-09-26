Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm çıktı mı? Yeni bölüm ne zaman başlayacak? Disney+'ın orijinal Türk dizisi olan Dünyayla Benim Aramda dizisinin yarısı geride kaldı. Heyecanın giderek arttığı dizide 5. bölümün ne zaman çıkacağı dizi severler tarafından merakla bekleniyor. İşte Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm yayın tarihi...

Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm çıktı mı? Yeni bölüm ne zaman başlayacak? Disney+'ın orijinal Türk dizisi olan Dünyayla Benim Aramda dizisinin yarısı geride kaldı. Heyecanın giderek arttığı dizide 5. bölümün ne zaman çıkacağı dizi severler tarafından merakla bekleniyor. İşte Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm yayın tarihi...

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix ve Amazon Prime Video'ya rakip olarak yayın hayatına başlayan Disney Plus ülkemizde geçtiğimiz Haziran ayında faaliyete geçmişti. Disney+ kısa süre içinde ülkemizde abone sayısını artırdı. Netflix abone kaybederken Disney+'ın abone sayısında artışlar yaşandı. Ülkemizde de Disnney Plus Türk dizi ve filmlerine büyük önem veriyor. Türkiye'nin önemli oyuncuları ile anlaşma yapan Disney+ birbirinden heyecanlı dizi ve filmleri bir bir yayınlamaya başladı. Son olarak Hülya Gezer tarafından Disney+ için oluşturulan Dünyayla Benim Aramda dizisi 14 Eylül'de platformdaki yerini aldı.

Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidi Dünyayla Benim Aramda 14 Eylül'de yayınlanan lk bölümleri ile izleyicilerle buluştu. Dizi kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin yeni bölümlerinin ise ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Disney+'ta diziler haftalık olarak ekranlara geliyor. Dizilerin yeni bölümleri için 1 hafta beklemek gerekiyor. Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm ise 5 Ekim'de platformdaki yerini alacak.

Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm çıktı mı?

İlk bölümleri 14 Eylül'de yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinin 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor. Dizinin 1. sezon yarısı geride kaldı. Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm 5 Ekim'de Disney+'ta oalcak.

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir?

Dünyayla Benim Aramda dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Disney+ için özel olarak üretilen dizinin ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.

Dünyayla Benim Aramda diğer bölümler ne zaman?

Dünyayla Benim Aramda 1. Bölüm: 14 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 2. Bölüm: 14 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 3. Bölüm: 21 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 4. Bölüm: 28 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 5. Bölüm: 5 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 6. Bölüm: 12 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 7. Bölüm: 19 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 8. Bölüm: 26 Ekim

Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Metin Akdülger - Kenan

Ali Yoğurtçuoğlu