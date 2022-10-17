Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm | Yeni bölüm ne zaman çıkacak? Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm çıktı mı?

Disney Plus'ın sevilen Türk dizilerinden Dünyayla Benim Aramda dizisinde sona gelinirken işler iyice karışıyor. 14 Eylül'de platformda yayınlanmaya başlanan dizi kısa sürede milyonlarca izlenme sayısına ulaştı. Dizi 1. sezon finaline yaklaşırken Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm ne zaman başlayacak? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman çıkacak? Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm çıktı mı? soruları ise dizi hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Peki Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm ne zaman çıkacak? sorusu Türk dizi tutkunları tarafından sorulmaya başlandı. Disney Plus Haziran ayında ülkemizde yayın hayatına geçti. Kısa sürede Türkiye'de abone sayısını artıran platform Türk dizi ve film projelerini de tek tek hayata geçirmeye başladı. Disney+ ekranlarında yayınlanan son dizi ise Dünyayla Benim Aramda oldu. Dizi 14 Eylül'de ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı ve kısa sürede beğenildi. Dünyayla Benim Aramda dizisinde finale yaklaşırken izleyiciler de yeni bölümün ne zaman çıkacağını merakla bekliyor.

Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm ne zaman?

Netflix'te yayınlanan dizilerin tüm blümleri bir anda gösterime girerken Disney+'ta durum biraz farklı. Dünyayla Benim Aramda haftalık olarak yayınlanan bir dizi. 14 Eylül'de ilk 2 bölümü yayına giren dizide 7. bölüm geride kalırken 8. bölüm ise sabırsızlıkla bekleniyor. Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm 19 Ekim'de Disney Plus'ta yayınlandı. 8. bölüm ize 26 Ekim'de yayınlanacak.

Yeni bölüm ne zaman çıkacak?

Disney+ Türk yapımlara oldukça fazla önem veriyor. Platformda 14 Eylül'de Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in başrollerinde olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisi yayına girdi. Türk izleyicilerden olumlu tepkiler alan dizinin her yeni bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Disney Plus platformunda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde sona doğru geliniyor. Dizinin 8. bölümü ise 26 Ekim'de yayınlanacak. Ardından 9. bölüm ile dizi final yapacak.

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı?

Dünyayla Benim Aramda dizisi toplam 8 bölümden oluşuyor. Dizi 26 Ekim'de yayınlanan son bölüm ile platforma vede edecek. Dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı da izleyiciler tarafından merak edilyor. Yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan ise konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. .