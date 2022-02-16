Destan 11. bölüm tek parça full izle | Destan son bölüm kesintisiz izle | Destan yeni bölümde neler oldu?

Destan 11. bölüm tek parça full izle | Destan dizisinin son bölümünü kesintisiz izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan dizinin her bölümü heyecan verici adımlarla ilerliyor. Peki ama Destan'ın yeni bölümü olan 11. bölümde neler oldu? Destan son bölümde n'oldu? Destan dizisi 11. bölüm full izle...

Destan dizisinin son bölümünü kesintisiz izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan dizinin her bölümü heyecan verici adımlarla ilerliyor. Peki ama Destan'ın yeni bölümü olan 11. bölümde neler oldu? Destan son bölümde n'oldu? Destan dizisi 11. bölüm full izle...

Destan 11. bölüm tek parça full izle

Destan son bölüm kesintisiz izlemek isteyenler link araştırmasına başladı. Yeni bölümde heyecan doruktaydı. Destan dizisinin son bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Destan yeni bölümde neler oldu?

Türkleri birleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Akkız ve Batuga, bu mücadelede karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Gizlice Çin'i kullanan Ulu Ece, Akkız'ı bir türlü öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir ve Batuga'yu kullanır.

Akkız, çift başlı kurt addettiği Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız'ın ölümü için hükmünü vermek zorunda kalır. Akkız, Gök Saray'ın avlusunda idam edilmek üzereyken, bu fedaya razı olmayan Batuga inanılmaz bir hamle yapar. Akıllığı olduğu anlaşıldığında öldürülme ihtimali olduğunu çok iyi bilen Batuga, buna rağmen Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkânının karşısına dikilir: "Durun!"

Batuga'nın bu hamlesinden sonra Gök Hanlığı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

Destan dizisinin bir önceki bölüm özeti; Destan 10. bölüm için tıklayın... .