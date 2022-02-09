Destan 10. bölüm tek parça izle | Destan yeni bölüm özeti ve yeni bölüm linki

Destan 10. bölüm tek parça izle | Destan dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Binlerce kişi yeni bölümün heyecanlı dakikalarını izlemek için link araştırıyor. Peki ama Destan son bölümde neler oldu? Destan 10.bölüm kesintisiz HD izle...

Destan 10. bölüm tek parça izle | Destan dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Binlerce kişi yeni bölümün heyecanlı dakikalarını izlemek için link araştırıyor. Peki ama Destan son bölümde neler oldu? Destan 10.bölüm kesintisiz HD izle...

Destan yeni bölüm özeti ve yeni bölüm linki

Akkız Ölümle Pençeleşiyor!

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

Çin Tehlikesi!

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır. Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar.

Batuga'nın Zor Anları!

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.

Destan 10. bölüm tek parça izle

Destan dizisinin 10. bölümü yayınlandı. Şimdiden binlerce izleyiciye ulaşan dizinin son bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin boyu kaç?

18 Nisan 1989 İzmir doğumlu olan Edip Tepeli, Ayşecan Tatari ile evlidir. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tepeli, 1.85 boyundadır.

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