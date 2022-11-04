Darmaduman dizisi 2. bölüm izle! Fox TV Darmaduman yeni bölüm tek parça izleme ekranı

Darmaduman dizisi 2. bölüm izle! Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve genç oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Darmaduman, fragmanlarıyla dikkat çekti. Fox TV Darmaduman yeni bölüm tek parça izleme ekranı ve konusu...

Darmaduman dizisi 2. bölüm izle! Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve genç oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Darmaduman, fragmanlarıyla dikkat çekti. Fox TV Darmaduman yeni bölüm tek parça izleme ekranı ve konusu...

Darmaduman 2. bölüm konusu

Yağız'ın arabasına çarpmalarıyla birlikte kendilerini aniden karakolda bulan Kerem ve Ece bir yandan ortaya çıkan hasarı nasıl karşılayacaklarını düşünürken bir yandan da burslarını geri almak için bir yol aramaktadırlar. Bu macerada Derin, Evren, Görkem ve Simla'nın yardımına ihtiyaç duyarlar. Derin, kendisi ve Kerem arasında bir seçim yapar. Bu seçimin sonuçları herkes için geri dönülemeyecek sonuçlar yaratacaktır. Yağız'ın arabasına çarpmanın bedelini ise başta Harun olmak üzere tüm aile ödeyecektir.

Darmaduman dizisi 2. bölüm izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan Darmaduman'ın 2. bölümünü izlemek için linke tıklayın. DARMADUMAN 2. BÖLÜM LİNKİ...

Darmaduman hakkında

Senaristliğini Damla Serim'in yaptığı yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, Kerem Çatay'ın yapımcılığını yaptığı Darmaduman'ın oyuncu kadrosu; Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor. .