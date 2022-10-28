Darmaduman 1. bölüm izle | Fox TV Darmaduman ilk bölüm tek parça full HD izle

Darmaduman 1. bölüm izle | Gençlik ve dram türünde yazılan Darmaduman dizisinin ilk bölümü Fox TV'de yayınlandı. Dizi birçok kişi tarafından sevildi. Fox TV Darmaduman ilk bölüm tek parça full HD izle!

Darmaduman 1. bölüm izle | Gençlik ve dram türünde yazılan Darmaduman dizisinin ilk bölümü Fox TV'de yayınlandı. Dizi birçok kişi tarafından sevildi. Fox TV Darmaduman ilk bölüm tek parça full HD izle!

Darmaduman 1. bölüm izle

Darmaduman dizisinin ilk bölümünü izlemek için linke tıklayın. DARMADURMAN 1.BÖLÜM LİNKİ...

Darmaduman dizisi hakkında

Darmaduman dizisinin ilk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı. Dizinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini de Damla Serim üstleniyor. aşrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili gibi genç ve yeni yetenekler yer alıyor.

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