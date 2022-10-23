Çöp adam hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam hikayesi gerçek hayattan mı?

Çöp adam hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam konusu ne? Merak edilen uyarlama dizi Çöp Adam'ın hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait. Dizi, tanıtım videolarıyla çok sevildi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun bulunduğu dizinin oyuncu kadrosu da bir hayli geniş. Peki ama Çöp Adam hikayesi gerçek hayattan mı alıntılandı? İşte detaylar...

Çöp adam hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam konusu ne? Merak edilen uyarlama dizi Çöp Adam'ın hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait. Dizi, tanıtım videolarıyla çok sevildi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun bulunduğu dizinin oyuncu kadrosu da bir hayli geniş. Peki ama Çöp Adam hikayesi gerçek hayattan mı alıntılandı? İşte detaylar...

Çöp adam hangi kitaptan uyarlama?

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Çöp Adam dizisi Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alındı. Dizi, bir kitaba bağlı kalınmadan, Budayıcıoğlu'na danışılarak senaryoya dökülüyor.

Çöp Adam hikayesi gerçek hayattan mı?

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastalarını kaleme aldığı kitaplardan birçok dizi yapıldı. Yine buna benzer bir hikaye, Çöp Adam dizisi olarak canlandırılacak.

Çöp Adam oyuncuları

Çöp Adam oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, GülizarNisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi isimler yer alıyor.

Çöp Adam konusu ne?

Dizinin konusu henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde sitemizden veya güncellediğimiz haerimizin içinden bilgilere ulaşabilisiniz.