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Cezailer 4. bölüm izle | Cezailer dizisi 4.bölüm konusu ne? Cezailer sezon 1 bölüm 4 ne oluyor?

Cezailer 4. bölüm izle | Büyük oyuncu kadrosu ve farklı senaryosuyla sevilen Cezailer'in 4. bölümü yayınlandı. Dizinin merak edilen bölümü için tanıtımlar da yapıldı. Peki Cezailer dizisi 4.bölüm konusu ne? Cezailer sezon 1 bölüm 4 ne oluyor? İşte detaylar...

3 Gün Önce
2022-10-24 13:31:06
Cezailer 4. bölüm izle | Cezailer dizisi 4.bölüm konusu ne? Cezailer sezon 1 bölüm 4 ne oluyor?

Cezailer 4. bölüm izle | Büyük oyuncu kadrosu ve farklı senaryosuyla sevilen Cezailer'in 4. bölümü yayınlandı. Dizinin merak edilen bölümü için tanıtımlar da yapıldı. Peki Cezailer dizisi 4.bölüm konusu ne? Cezailer sezon 1 bölüm 4 ne oluyor? İşte detaylar...

Cezailer 4. bölüm konusu

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü kutlamak üzere Cezailer için bir balo düzenlenir. Herkesin eşit olması için bir örnek giyinip aynı maskelerin takıldığı, kimin kim olduğunun anlaşılmadığı baloda ortalık karışır.

Cezailer 4. bölüm izle

Gain platformu üzerinden yayınlanan Cezailer dizisinin 4.bölümünü tek tıkla izlemek için TIKLAYINIZ...

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Cezailer dizisi neyi anlatıyor?

Most Production imzalı Cezailer, ilk bölümüyle büyük bir kitleye hitap etti. Dizide 1969 yılında ABD'deki bir psikiyatrın Rosenhan Deneyi'ni Türkiye'de tekrarlamasını kafaya koymasıyla başlayan olaylar yansıtılıyor. Bölümlerde kleptomani, şizofreni, Alzheimer ve manik depresyon hastaları ile dolu bir klinikte yaşananlar konu alınmaktadır.

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