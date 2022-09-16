Camdaki Kız 48.bölüm izle - Yeni sezon Camdaki Kızı 48.bölüm full izle son bölüm

Camdaki Kız 48.bölüm izle | Kanal D'nin uyarlama dizisi Camdaki Kız'ın yeni sezonu başladı. Merakla beklenen dizinin yeni sezonunda dengeler değişiyor. Peki 48. bölümde neler oldu? Yeni sezon Camdaki Kızı 48.bölüm full izle son bölüm!

Kanal D'nin uyarlama dizisi Camdaki Kız'ın yeni sezonu başladı. Merakla beklenen dizinin yeni sezonunda dengeler değişiyor. Peki 48. bölümde neler oldu? Yeni sezon Camdaki Kızı 48.bölüm full izle son bölüm!

Camdaki Kız 48.bölüm izle

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Bölüm konusu

Alp'le kavga ettiği için hapishanede olan Sedat'ı ziyarete giden Nalan; düğün gecesinde Hayri ile arasında olanlardan dolayı suçluluk hissetmektedir. Sedat'ın cezasını çekmesini isteyen Rafet, Gülcihan'la da ipleri koparmak üzeredir.

Camdaki Kız oyuncu kadrosu

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.