Camdaki Kız 47. bölüm sezon finali izle Kanal D | Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?

Camdaki Kız 47. bölüm sezon finali izle Kanal D | Camdaki Kız sezon finali bölümünde Nalan sarhoş olup eteğindeki taşları dökecek. Ev halkının mutluluğuna inanmayan Nalan'ın sonu ne olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?

Camdaki Kız sezon finali bölümünde Nalan sarhoş olup eteğindeki taşları dökecek. Ev halkının mutluluğuna inanmayan Nalan'ın sonu ne olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?

Camdaki Kız 47. bölüm sezon finali izle Kanal D

Camdaki Kız sezon finali bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Cana'nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana'yı yüzleşmek için konağa getirir. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen herkes sonuna kadar inkar eder. Nalan, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin devam ettiğini ve Cana'nın Sedat'tan bebek beklediğine artık emindir. Ancak Nalan'ın tüm ısrarları karşısında herkes durumu inkar eder. Nalan, dayanamaz ve konağı ayağa kaldırır. Cana, Hayri ve Nalan arasında büyük bir enerji olduğunun farkındadır. Konaktaki gergin gecenin ardından Cana'yı evine bırakan Hayri, istemeden de olsa büyük bir itirafı duyar.

Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?

Camdaki Kız dizisinin yeni sezona eylül ayında başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.