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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Avatar sinemaya ne zaman gelecek? Avatar vizyon tarihi | Avatar Netflix'e geldi mi, gelecek mi?

Avatar sinemaya ne zaman gelecek? Avatar vizyon tarihi | Avatar Netflix'e geldi mi, gelecek mi?

Avatar sinemaya ne zaman gelecek? Oscar ödüllü sevilen yapım Avatar, 4K HDR olarak yeniden vizyona girecek. Peki Avatar Netflix'e geldi mi, gelecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Avatar vizyon tarihi!

3 Gün Önce
2022-08-25 13:27:09
Avatar sinemaya ne zaman gelecek? Avatar vizyon tarihi | Avatar Netflix'e geldi mi, gelecek mi?

Oscar ödüllü sevilen yapım Avatar, 4K HDR olarak yeniden vizyona girecek. Peki Avatar Netflix'e geldi mi, gelecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Avatar vizyon tarihi!

Avatar sinemaya ne zaman gelecek?

İlk kez 2009 yılında gösterime sunulan ve tüm zamanların en başarılı filmi olarak gösterilen Avatar, 4K HDR olarak yeniden 23 Eylül'de tekrar sinemalara gelecek.

Üç Oscarlı film

"En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" de dahil dokuz dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen film, "En İyi Sinematografi", "En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında üç Oscar kazanmıştı.

Avatar Netflix'e geldi mi, gelecek mi?

Sevilen yapım Avatar'ın Netflix'e gelmesi bekleniyordu. Birçok filmi bünyesinde bulunduran Netflix'te Avatar bulunmuyor. .

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