BÖRÜ 2039 ne zaman başlayacak? BÖRÜ 2039 hangi kanalda yayınlanacak? BÖRÜ 2039 oyuncuları kim? Dizi tutkunlarının merakla beklediği Börü 2039'un son fragmanı da yayınlandı. Milyonlarca kez izlenen fragman sonrası dizinin ne zaman başlayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. StageCraft teknolojisi kullanılarak hazırlanan sahneler izleyicilere görsel şölen sunuyor.

BÖRÜ 2039 ne zaman başlayacak? BÖRÜ 2039 hangi kanalda yayınlanacak? BÖRÜ 2039 oyuncuları kim? Dizi tutkunlarının merakla beklediği Börü 2039'un son fragmanı da yayınlandı. Milyonlarca kez izlenen fragman sonrası dizinin ne zaman başlayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. StageCraft teknolojisi kullanılarak hazırlanan sahneler izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Börü 2039, yapımcılığını Alper Çağlar'ın sahibi olduğu CaglarArts ve Insignia stüdyoları ortaklığının yürüttüğü aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Türk yapımı bir bilimkurgu dizisidir. Dizinin yönetmenliğini, kısa metrajlı aksiyon filmi The Cure'un da yönetmenliğini yapmış olan Ahmet Atalay üstlenmektedir. Dizi, 17 Ocak 2021 tarihinde yapımcı tarafından yayınlanan bir fragman ile duyurulup ilk teaser'ı 25 Kasım 2021'de yayınlanmıştır. Dizi, 2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır.

Börü 2039 ne zaman başlayacak?

Börü 2039'un ilk bölümü 2021 yılı Aralık ayında olacak. Dizi 28 Aralık Salı günü ilk bölümü ile Blu TV ekranlarında olacak.

Börü 2039 hangi kanalda yayınlanıyor?

28 Aralık Salı günü ilk bölümü yayınlanacak olan dizi Blu TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Blu Tv ücretli mi?

BluTV, 2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kurulan, gerçek zamanlı veri akışı ve video on demand aracılığıyla internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır.[1] Bilgisayar, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebilen uygulama, canlı televizyon yayınlarının yanı sıra film, dizi, spor, yaşam ve yetişkin türlerinde yerli ve yabancı içerikler sunmaktadır. 19 Ocak 2021 tarihinde Discovery BluTV'nin %35 hissesini satın aldı. Blue TV İlk 7 Gün ücretsiz deneme üyeliği mevcut. Yıllık üyelikle ise ayda ₺15.90 TL ücreti var.

Börü Börü 2039 oyuncuları kim?

Yapımcılığını Çağlararts & Insignia Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Atalay ile Can Emre'nin oturduğu Börü 2039'un başrollerini Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu paylaşıyor.

Murat Arkın Kemal Boratav

Emir Benderlioğlu Turan Kara

Cansel Elçin

Doğan Bayraktar

Ahmet Pınar Barbaros Çepni

Ozan Ağaç Baran Harput

Deniz Uğur

Tuğba Sunguroğlu

Fatih Çetintaş Batuhan Demir

Cenay Türksever

Tuğçe Açıkgöz

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