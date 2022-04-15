Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm izle | Youtubeda Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (132.bölüm) tek parça full HD izle
Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm izle | Atv ekranlarında her çarşamba günü sevenleriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Youtube resmi kanalında Bir Zamanlar Çukurova 132.bölüm yayınlandı mı? Dizinin son bölümünde neler oldu? Youtubeda Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (132.bölüm) tek parça full HD izle...
2022-04-15 10:54:47
Atv ekranlarında her çarşamba günü sevenleriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Youtube resmi kanalında Bir Zamanlar Çukurova 132.bölüm yayınlandı mı? Dizinin son bölümünde neler oldu? Youtubeda Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (132.bölüm) tek parça full HD izle...
Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm izle
Sevilen dizinin son bölümünde merak uyandıran nikah sahnesi, izleyicinin yorumlarına takıldı. Diziyi izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 132.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oldu?
Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.
Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.
Bir Zamanlar Çukurova Fikret ölüyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 133. bölüm fragmanıda Fikret'in hastane, durumunun kritik olduğu görünüyor. Fakat sağlık durumu ve gidişatı konusunda henüznet bir açıklama gelmedi. Yeni bölümde bütün sorular yanıtlarını bulacak..
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