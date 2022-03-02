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İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti? Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga mı çıktı?

İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti? Bir Zamanlar Çukurova setinde büyük bir tartışma yaşandığına ilişkin bir söylenti kulislerde konuşuluyor. İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı, sette yaşadığı sorun nedeniyle ipleri koparma noktasına getirdiği söyleniyor. Peki ama kavga sebebi neydi? İşte detaylar...

20 Dakika Önce
2022-03-02 12:16:07
İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti? Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga mı çıktı?

Bir Zamanlar Çukurova setinde büyük bir tartışma yaşandığına ilişkin bir söylenti kulislerde konuşuluyor. İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı, sette yaşadığı sorun nedeniyle ipleri koparma noktasına getirdiği söyleniyor. Peki ama kavga sebebi neydi? İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu sezon Hakan Gümüşoğlu karakterine İbrahim Çelikkol can veriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Diziye katılan İbrahim Çelikkol'un sık sık seti bekletmesi ve gecikmesi, uzun süredir ekip içinde bir gerginliğe neden olmuştu. Son olarak dizinin ana karakterleri arasında yer alan Furkan Palalı olaylara isyan etti. Bir gerginlik çıktı ve çıkan bu gerginlik sonrasında iki başrol oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü. Söylentilere göre iki ünlü oyuncu boğaz boğaza geldiler. Araya giren set çalışanları İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'yı zor sakinleştirdiler.

Furkan Palalı tartışmanın ardından seti bırakarak uçakla İstanbul'a geldi. Oyuncu Palalı, aynı zamanda yapımcıya İbrahim Çelikkol'u şikayet etti. Yapımcı uzun uğraşlar sonucu tarafları uzlaştırabildi. .

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