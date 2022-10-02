Bir Peri Masalı 1. bölüm izle full - Bir Peri Masalı ilk bölüm konusu

Bir Peri Masalı 1. bölüm izle full - Fox TV'de başlayan Bir Peri Masalı dizisinin ilk bölümü merak edildi. Dizi, sosyal mecralarda çok konuşuldu. Peki ama dizinin konusu ne, oyuncuları kimler? Tüm detaylar için Peri Masalı 1. bölümü izle!

Bir Peri Masalı 1. bölüm izle full - Fox TV'de başlayan Bir Peri Masalı dizisinin ilk bölümü merak edildi. Dizi, sosyal mecralarda çok konuşuldu. Peki ama dizinin konusu ne, oyuncuları kimler? Tüm detaylar için Peri Masalı 1. bölümü izle!

Bir Peri Masalı 1. bölüm izle full

Bir Peri Masalı dizisinin ilk bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bir Peri Masalı ilk bölüm konusu

Oldukça sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır. Zeynep, hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışacak planlar yapar. Zeynep bir şeyi es geçmiştir. Bu aşamada cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi, geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını bir bir anlayacaktır.

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