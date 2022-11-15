Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm izle tek parça | YouTube Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle

Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm izle tek parça | Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü 'Her Şey Aşk Yüzünden' başlığıyla yayınlandı. Dizinin her sahnesi izleyicisini merak ettirdi. Peki son bölümde neler yaşandı? YouTube Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle.

Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm izle tek parça | Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü "Her Şey Aşk Yüzünden" başlığıyla yayınlandı. Dizinin her sahnesi izleyicisini merak ettirdi. Peki son bölümde neler yaşandı? YouTube Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle.

Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm özeti

Ümran, Dila'nın bir kızı olduğunu öğrenir. Mehveş, Güneş'in artık Dila'yla birlikte olacağını düşünüp heveslenir. Dila, Ümran'ın bu konuda ne yapacağını gergin bir şekilde izlemeye başlar, kontrol eder. Ümran, Güneş konusunda ne yapacağına karar vermeye çalışır. Bu esnada Elif'le ilgili Fırat'a karşı kullanabileceği çok önemli bir bilgi edinir. Aynı zamanda Alper ve Fulya yeni bir birlikteliğe başlar.

Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm ize

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yayınlanan 11. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bir Küçük Gün Işığı senaryosu kimin?

Dizinin sevilen öyküsü nedeniyle senaristi merak ediliyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alıyor.