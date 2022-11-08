Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm izle | Bir Küçük Gün Işığı YouTube son bölüm izle

Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm izle | ATV ekranlarında yayınlanan bir küçük Gün Işığı dizisinin son bölümü 'Aşk Deliliktir' başlığıyla yayınlandı. Fırat her şeye rağmen Elif'e olan aşkını herkese ilan etmek istedi. Peki dizinin 10. bölümünde daha neler yaşandı? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm izle | ATV ekranlarında yayınlanan bir küçük Gün Işığı dizisinin son bölümü "Aşk Deliliktir" başlığıyla yayınlandı. Fırat her şeye rağmen Elif'e olan aşkını herkese ilan etmek istedi. Peki dizinin 10. bölümünde daha neler yaşandı? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm özeti

Fırat her şeye rağmen Elif'e olan aşkını herkese ilan eder. Fırat hem Ümran'ı hem Sude'yi zor bir durumun içerisine sokmuş olmasına rağmen kalbinin sesini dinlemeyi tercih eder. Elif ise bu durumdan pek memnun değildir, birden bire kendini Ayaz'ların gelinlik konumunda bulmuştur. Güneş, Fırat ve Elif'i kendi yöntemiyle bir araya getirmeye çalışır. Bu sırada da Ümran Fırat'ı elif'ten uzak tutmak için kendi yöntemlerini kullanır.

Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm izle

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Bir Küçük Gün Işığı Sude

20 Aralık 1988 doğumlu Şeyma Korkmaz Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude karakterini canlandırıyor. Daha önce Beni Affet dizisinde Feride karakterini canlandıran ünlü oyuncu, kendi gibi aynı dizide oyuncu olan Cüneyt Mete ile evlenmiştir. .