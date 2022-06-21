Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Balkan Ninnisi hangi ülkede ve şehirde çekiliyor? Balkan Ninnisi Makedonya'da mı, Arnavutluk'ta mı çekildi? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi daha yayın hayatına başladı. Her salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan Balkan Ninnisi dizisinin başrolünde usta isimler ve genç yetenekler yer alıyor. Diziyi izleyen izleyiciler dizinin nerede, hangi ülkede ve şehirde geçtiğini merak edip araştırmaya başladı. İşte başrolünde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey'in yer aldığı Balkan Ninnisi dizisine dair detaylar...

Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Balkan Ninnisi hangi ülkede ve şehirde çekiliyor? Balkan Ninnisi Makedonya'da mı, Arnavutluk'ta mı çekildi? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi daha yayın hayatına başladı. Her salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan Balkan Ninnisi dizisinin başrolünde usta isimler ve genç yetenekler yer alıyor. Diziyi izleyen izleyiciler dizinin nerede, hangi ülkede ve şehirde geçtiğini merak edip araştırmaya başladı. İşte başrolünde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey'in yer aldığı Balkan Ninnisi dizisine dair detaylar...

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan TRT yep yeni dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. Dizinin oyuncu kadrosu gibi konusu da oldukça dikkat çekici. Aşk ve macera tamalı dizinin başrollerinde usta isimler yer alıyor. Süleyman rolünde Erdal Özyağcılar Neriman rolünde Özlem Türkad, Jovanka rolünde ise Merih Öztürk yer alıyor. Dizinin çekimlerine devam edilirken izleyiciler çekimlerin nerede, hangi ülkede ve şehirde yapıldığını araştırıyor.

Balkan Ninnisi nerede çekiliyor?

Balkan Ninnisi dizisi adından da anlaşılacağı üzere bir balkan ülkesinde çekiliyor. Dizinin çekimleri Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılıyor. Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini tatlı bir dille anlatan diziye ilgi oldukça fazla.

Balkan Ninnisi hangi ülkede ve şehirde çekiliyor?

Balkan Ninni'si Kuzey Makedonya'nın tarihi kenti Üsküp'te çekiliyor. Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te yaşanan bir aşk hikayesi yaz sezonunda izleyicilerle buluşacak.

Balkan Ninnisi konusu nedir?

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar diziye ilişkin yaptığıu açıklamada “Balkan Ninnisi, çok samimi, sıcak, güzel bir hikaye. Köfteci Süleyman'ı canlandırıyorum. Süleyman'ın kız kardeşi, yeğenleri ve damadı var. Dizimiz, bir Osmanlı Konağı'nda çekiliyor. Konak muhteşem. Köfteci dükkanım da öyle. Mekanlar, Üsküp, hikaye harika. ” dedi.

“Balkan Ninnisi”, 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalan, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Balkan Ninnisi oyuncuları ve karakterleri kimler?

Erdal Özyağcılar Süleyman

Özlem Türkad Neriman

Merih Öztürk Jovanka

Emre Bey Ertan

Gözde Çığacı Gülsüm

Hakan Boyav Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan Gülbahar

Erman Saban Hayati

Sarp Bozkurt Arif

Süleyman Kara Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic .