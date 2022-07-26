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Balkan Ninnisi 4.bölüm izle | Youtube Balkan Ninnisi 4. bölüm full izle tek parça

Balkan Ninnisi 4.bölüm izle | Farklı senaryosu ve Balkan kültürüyle gönülleri ısıtan Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünü izleyemeyenler link araştırmasına başladı. Youtube Balkan Ninnisi 4. bölüm full izle tek parça...

2 Saat Önce
2022-07-26 13:25:19
Balkan Ninnisi 4.bölüm izle | Youtube Balkan Ninnisi 4. bölüm full izle tek parça

Farklı senaryosu ve Balkan kültürüyle gönülleri ısıtan Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünü izleyemeyenler link araştırmasına başladı. Youtube Balkan Ninnisi 4. bölüm full izle tek parça...

Balkan Ninnisi 4.bölüm izle

Balkan Ninnisi dizisinin 4. bölümünü tek parça youtubeda izlemek için TIKLAYINIZ...

Ertan evde yaşanılan aile krizinden sonra, Jovanka'ya bilekliği geri veririr. Jovanka, Ertan'ın bu sert tutumuna anlam veremez. Çaresiz kalan Ertan, ailesini tekrar bir araya toplamak ve Makedon aileyi konaktan göndermek için dayısı Süleyman ile işbirliği yapar. Ertan'ın radyo programında Süleyman'ın sesini duyan Neriman, konuşmalardan etkilenip konağa geri dönecek mi?

Dahası ve tüm detaylar 4.bölümde...

Balkan Ninnisi senaristi kim?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi çok sevildi. Dizinin senaristleri de haliyle merak konusu oldu. Balkan Ninnisi senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamit Işık ve Esma Koç yazıyor.

Balkan Ninnisi 2. bölüm izle | Youtube Balkan Ninnisi 2.bölüm full tek parça izle
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