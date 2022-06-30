Balkan Ninnisi 2. bölüm izle | Youtube Balkan Ninnisi 2.bölüm full tek parça izle

Balkan Ninnisi 2. bölüm izle | İlk bölümüyle adeta gönüllere taht kuran Balkan Ninnisi dizisinin ikinci bölümü yayınlandı. Diziyi youtube üzerinden izlemek isteyenler araştırmaya başladı. Peki Balkan Ninnisi nereden tek parça izlenir? Balkan Ninnisi dizisi hangi gün hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? İşte merak edilenlerin tümü...

İlk bölümüyle adeta gönüllere taht kuran Balkan Ninnisi dizisinin ikinci bölümü yayınlandı. Diziyi youtube üzerinden izlemek isteyenler araştırmaya başladı. Peki Balkan Ninnisi nereden tek parça izlenir? Balkan Ninnisi dizisi hangi gün hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? İşte merak edilenlerin tümü...

Balkan Ninnisi 2. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinin 2. bölümünü youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

Balkan Ninnisi 2. bölüm özeti

Ertan'ı mimar olarak beklerken hayal kırıklığına uğrayan Süleyman ve Neriman, hastanede Elena ve Daniel'le yaşadıkları tartışmanın da etkisiyle mazide kalmış bir yaranın hala tam iyileşmediğinden korkmaya başlarlar. İki ailenin ilk karşılaşması değildir bu...

Balkan Ninnisi hangi gün saat kaçta?

İlgiyle izlenen Balkan Ninnisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizi her salı akşamı 20:00'da yayınlanıyor.