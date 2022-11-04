Balkan Ninnisi 18. bölüm izle tek parça | YouTube Balkan Ninnisi son bölüm izle

Balkan Ninnisi 18. bölüm izle tek parça | Ertan'ın gerçekleri öğrenmesi ve üzerine gitmesi, her şeyin dengesini değiştirir. Yeni bölümde olanlar, dizinin konusu ve bölüm linki haberin detaylarında saklı!

Balkan Ninnisi 18. bölüm izle tek parça | Ertan'ın gerçekleri öğrenmesi ve üzerine gitmesi, her şeyin dengesini değiştirir. Yeni bölümde olanlar, dizinin konusu ve bölüm linki haberin detaylarında saklı!

Balkan Ninnisi 18. bölüm konusu

Ertan, Jovanka'nın yaralarını sarmak isterken Daniel'den kalanlara ulaşır. Bu esnada kendi babasıyla ilgili hiç ummadığı gerçekleri öğrenir. Bu kez destek olma sırası Jovanka'dadır. Hamile olan Ivana'nın konağa dönmek istemesi ailedeki tüm dengeleri değiştirir. Elena Daniel'in ölümünü kabul edemez ve acısını Nina'dan çıkarır.

Balkan Ninnisi 18. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinin 18. bölümünü izlemek için linke tıklayın. BALKAN NİNNİSİ 18. BÖLÜM LİNKİ...

YouTube Balkan Ninnisi son bölüm izle

Dizinin 18. bölümü henüz YouTube üzerinde yayınlanmadı. Balkan Ninnisi dizisinin 18. bölümünü izlemek için yukarıda yer alan linke tıklayınız...