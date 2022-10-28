Daniel Balkan Ninnisi'nden neden ayrıldı? Balkan Ninnisi'nin 17. bölümü herkese ağlattı. En çok merak edilen konu da Daniel karakterini canlandıran Hakan Boyav'ın bizden ayrılması oldu. İşte merak edilen tüm detayların yanıtı, Balkan Ninnisi 17. bölüm izle!

Daniel Balkan Ninnisi'nden neden ayrıldı? Balkan Ninnisi'nin 17. bölümü herkese ağlattı. En çok merak edilen konu da Daniel karakterini canlandıran Hakan Boyav'ın bizden ayrılması oldu. İşte merak edilen tüm detayların yanıtı, Balkan Ninnisi 17. bölüm izle!

Balkan Ninnisi 17. bölüm izle

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Balkan Ninnisi 17. bölüm konusu

Süleyman Nina'nın dönmesine sevinmiştir fakat bu mutluluk uzun sürmez. Eski düşmanları, herkesin umudunu kaybetmesine neden olur.

Jovanka Daniel'in vurulması ile adeta hayata küser. Konaktaki herkes birlikte, Elena ve ailesinin yaralarını sarmak için çabalar. Ertan Jovanka'yı kaybetme korkusu içinde, Jovanka'nın babasından kalan bir yadigarla onu hayata döndürmeye çalışır.

Yalnız kalan Elena'yı teselli etmek isteyen Süleyman, Elena ve Nina'yı barıştırmak için büyük bir yalan söyler. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla ortalık yine karışacaktır...

Daniel Balkan Ninnisi'nden neden ayrıldı?

Daniel karakterini canlandıran Hakan Boyav Balkan Ninnisi annesi dizisinden ayrıldı. Boyav konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

17. bölümde daniel'in ölümü işlendi.