Balkan Ninnisi 13. bölüm izle full - TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm (13.bölüm) tek parça izle

Balkan Ninnisi 13. bölüm izle full - Sevilen ve özlem duyulan Balkan Ninnisi dizisinin 13. bölümü yayınlandı. Diziye hala karakteriyle katılan Selviye İnci için izleyiciler çok güzel yorumlar yapıyor. Peki son bölümde neler oldu? TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm (13.bölüm) tek parça izle!

Balkan Ninnisi 13. bölüm izle full - Sevilen ve özlem duyulan Balkan Ninnisi dizisinin 13. bölümü yayınlandı. Diziye hala karakteriyle katılan Selviye İnci için izleyiciler çok güzel yorumlar yapıyor. Peki son bölümde neler oldu? TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm (13.bölüm) tek parça izle!

Balkan Ninnisi 13. bölüm konusu

Geçmişteki büyük sırları öğrenen Jovanka, her şeye rağmen Ertan'ın evlilik teklifini kabul eder. Ertan aşkına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, ailenin geçmiş günahları bu iki aşığın peşini bırakmayacaktır. Zafer, Süleyman'ın geçmişini kurcalarken kendisine yapılanın büyük bir haksızlık olduğunu düşünür. Süleyman, tüm bu olaylara rağmen, Nina'ya ulaşmanın yollarını aramaya başlar. Olaylar karşısında sıkışıp kalan Elena ise büyük tedirginlik yaşar. Bir taraftan babasının ortaya çıkması, diğer tarafta Jovanka ve Ertan aşkı onu yaşanabilecek felaketlere karşı çaresiz bırakmaktadır… Tüm bunlar yaşanırken halanın büyük baskısıyla konakta gelin bohçası hazırlıkları, çeyiz alma alışverişleri başlamıştır...

Balkan Ninnisi 13. bölüm izle full

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinin 13.bölmünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Güldaniye Balkan Ninnisi

Balkan Ninnisi dizisine dahil olan hala karakteri çok sevildi. Güldaniye hala karakterini gerçek balkan göçmeni Selviye İnci canlandırmaktadır. İnci, gerçek izler taşıdığı için konuşma, hal, hareket ve mimikleri doğrudan aktarabilyor. Samimiyeti ve komik halleri nedeniyle de izleyici tarafından çok seviliyor.

Balkan Ninnisi önceki bölüm

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