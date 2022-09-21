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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Balkan Ninnisi 12.bölüm full izle | TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm (12.bölüm) tek parça izle

Balkan Ninnisi 12.bölüm full izle | TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm (12.bölüm) tek parça izle

Balkan Ninnisi 12.bölüm full izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü eğlenceli geçti. Dizinin son bölümünde yaşananlar izleyiciyi sevindirmeye yetti. Peki Balkan Ninnisi 12.bölümde neler oldu? Balkan Ninnisi yeni bölüm (12.bölüm) tek parça izle!

4 Saat Önce
2022-09-21 08:39:37
Balkan Ninnisi 12.bölüm full izle | TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm (12.bölüm) tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü eğlenceli geçti. Dizinin son bölümünde yaşananlar izleyiciyi sevindirmeye yetti. Peki Balkan Ninnisi 12.bölümde neler oldu? Balkan Ninnisi yeni bölüm (12.bölüm) tek parça izle!

Balkan Ninnisi 12.bölüm full izle

Balkan Ninnisi dizisinin 12.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Balkan Ninnisi yeni bölüm konusu

Ertan, Süleyman'ın büyük sırrını öğrenir, artık dayısına karşı tavır almıştır. Eski hatalarını Süleyman'ın yüzüne vurmakta, her olayda biraz daha Neriman'ı ve Süleyman'ı köşeye sıkıştırmaktadır.

Konakta olmaz denilen her şey yaşanmaya başlamıştır. Ertan abisi Zafer'i konağa getirip onu kabullenip affetmeleri için Neriman'a ve Süleyman'a baskı yapar. Çaresiz kalan Neriman'la Süleyman, Zafer'i konağa kabul eder. Nina ve Süleyman aşkını öğrenen Ertan, aşkının peşinden gitmeye karar verir ve Jovanka'ya evlilik teklifi etme hazırlıkları yapar.

Konaktaki Türk ailesindeki kargaşa sürerken, Makedon ailesinde de eski sırların ortaya çıkması Elena ve Jovanka'yı oldukça zora sokar.

Balkan Ninnisi senaristleri

Eğlenceli ve farklı senaryosuyla dikkat çeken Balkan Ninnisi dizisinin senaristleri merak ediliyor. Dizinin 8 senaristi bulunuyor.

Balkan Ninnisi senaristleri;

  • Uğur Uzunok
  • Nurullah Sevimli
  • Abdülhamit Işık
  • Esma Koç
  • Baki Türk
  • İdris Meydi
  • Ozan Ayaz
  • Alev Uzman

gibi isimlerin kalemlerinden çıkıyor.

Balkan Ninnisi 11.bölüm full izle | Balkan Ninnisi son bölüm tek parça izle (11.bölüm) | Balkan Ninnisi 11.bölüm youtubeda yayınlandı mı?
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