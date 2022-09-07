Balkan Ninnisi 10 bölüm izle full | Balkan Ninnisi son bölüm tek parça izle (10.bölüm)

Balkan Ninnisi 10 bölüm izle full | Her hafta daha da ilgi gören Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Diziyi izlemek isteyenler link araştırıyor. Balkan Ninnisi son bölüm nereden izlenir? Balkan Ninnisi son bölüm tek parça izle!

Her hafta daha da ilgi gören Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Diziyi izlemek isteyenler link araştırıyor. Balkan Ninnisi son bölüm nereden izlenir? Balkan Ninnisi son bölüm tek parça izle!

Balkan Ninnisi 10 bölüm izle full

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Balkan Ninnisi 10. bölüm izleyici yorumları

- Çok duygulu bir bölümdü.

- Hakan Boyav adamdır!

- Yaa çok duygulandım bu bölümde, gittikçe güzelleşiyor dizi.

Hakan Boyav kimdir?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1984 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı.

1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır.

Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.

Şimdilerde Balkan Ninnisi'nde Daniel karakterini canlandırıyor.