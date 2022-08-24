Balkan Ninnisi 9. bölüm izle | Balkan Ninnisi son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle

Balkan Ninnisi 9. bölüm izle | TRT 1 ekranlarında her salı akşamı izleyicisiyle buluşan Balkan Ninnisi'nin 9.bölümü oldukça heyecanlı geçti. Peki Balkan Ninnisi 9. bölümde neler yaşandı? Soruların yanıtları için Balkan Ninnisi son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle!

TRT 1 ekranlarında her salı akşamı izleyicisiyle buluşan Balkan Ninnisi'nin 9.bölümü oldukça heyecanlı geçti. Peki Balkan Ninnisi 9. bölümde neler yaşandı? Soruların yanıtları için Balkan Ninnisi son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle!

Balkan Ninnisi 9. bölüm izle

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Balkan Ninnisi 9. bölümde neler yaşandı?

Konağa Güldaniye halanın gelmesiyle birlikte kimsenin huzuru kalmaz. Evlendirmek için gençleri bekar adayları listesine alan Güldaniye hala, Ertan ve Ayşen'i evlendirmeyi kafasına koyar. Kızı için üzülen Neriman'ı gören Süleyman, halayı konağa getirdiği için pişman olur.