Baba dizisi 22. bölüm tek parça izle Show TV | Baba dizisi son bölüm izleme ekranı

Baba dizisi 22. bölüm izle | Baba dizisinin son bölümünde işler karışır ve Kadir yeni bir karar almak zorunda kalır. Peki ama Firuze bu esnada ne yapar? Baba dizisi son bölüm izleme ekranı, konusu ve daha fazlası...

Baba dizisi 22. bölüm izle | Baba dizisinin son bölümünde işler karışır ve Kadir yeni bir karar almak zorunda kalır. Peki ama Firuze bu esnada ne yapar? Baba dizisi son bölüm izleme ekranı, konusu ve daha fazlası...

Baba yeni bölüm konusu

Muhsin'e yapılan saldırıyı öğren Selahattin, tüm Çöpköy'ün Kadir'in fikirleriyle zehirlenmeye başladığını düşünmeey başlar. Bunun üzerine bir hamle yapmak için kolları sıvar. Firuze ile birlikteyken Selahattin'e yakalanmaktan son anda kurtulan Kadir, yeni ve onu zorlayan bir karar almak zorunda kalır. Kadir'in dikkatini çekmeye çalışan Firuze, kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

Baba dizisi 22. bölüm tek parça izle Show TV

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin 22. bölümünü izlemek için linke tıklayınız. BABA DİZİSİ 22. BÖLÜM LİNKİ...

Baba dizisi Begüm

Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı İlhan karakterinin çocukluk arkadaşı rolüyle, Baba dizisinde Hazal Türesan izleyici karşısına çıktı. .