Baba 21. bölüm izle | Show TV Baba dizisi sezon 2 bölüm 21 tek parça izle

Baba 21. bölüm izle | Sevilen dizi Baba, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezona farklı başlayan dizinin son bölümü, izleyicisini şaşırttı. İşte Show TV Baba dizisi sezon 2 bölüm 21 tek parça izle!

Baba 21. bölüm izle | Sevilen dizi Baba, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezona farklı başlayan dizinin son bölümü, izleyicisini şaşırttı. İşte Show TV Baba dizisi sezon 2 bölüm 21 tek parça izle!

Baba 21. bölüm konusu

Baba dizisinin 21. bölümünde olanlar;

Bir yandan babasının günahını sırtlanmak zorun kalan Kadir, diğer yandan Emin'i sağlığına kavuşturmak için tüm imkanlarını seferber eder. Selahattin'in oyununu çözen Kadir gizlice tesisi çalıştırınca bir kez daha hedef haline gelir. Çöpköy'ü satın almak için harekete geçen İlhan beklemediği bir cevapla karşılaşır.

Baba 21. bölüm izle

Baba dizisi sezon 2 bölüm 21'i izlemek için TIKLAYINIZ...

YouTube'da Baba dizisi var mı?

Baba dizisinin farklı platformlar üzerinden izlemek isteyenler "YouTube'da Baba dizisi var mı?" sorusunu araştırıyor. Fakat Baba dizisi YouTube'da tek parça olarak verilmiyor, belli kısımlarını YouTube resmi sayfasında bulabilirsiniz. Eğer diziyi tek parça izlemek istiyorsanız yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz.