Baba 23. bölüm full izle Show TV - Baba dizisi Haluk Bilginer bizden mi ayrılıyor?

Baba 23. bölüm full izle Show TV - Son bölümüne duygulandıran Baba dizisinin 23. bölümü sevenleriyle buluştu. Haluk Bilginer'in diziden ayrılacağı konuşuluyordu fakat konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Peki son bölümde neler oldu? İşte yanıtı...

Baba 23. bölüm özeti

Çöpköy'de Selahattin'in kuralları hayatı gittikçe zorlaştırır. Emin herkesin umutlarını yeşerten bir hamle yapar. Ama olaylar hiç beklenmedik bir noktaya gelir. Kadir hiç istemediği bir şekilde Çöpköy halkıyla karşı karşıya kalır. Beklemediği bir anda tehdit altında kalan Firuze, istemeden de olsa Kadir'i ve Çöpköy'ü çok zor durumda bırakır.

Baba 23. bölüm full izle Show TV

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Baba dizisi Haluk Bilginer bizden mi ayrılıyor?

Baba dizisinde çok sevilen karakteriyle Haluk Bilginer'in diziden ayrılacağı konuşuldu. Fakat yapımcılar Haluk Bilginer'in ayrılışına ilişkin bir açıklama yapmadı. Bilginer bölümlerde yer almaya devam ediyor

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