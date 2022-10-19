Baba 20. bölüm izle Show TV | Baba dizisi son bölüm izle (sezon 2 bölüm 20)

Baba 20. bölüm izle Show TV | İkinci sezonuna başlayan Baba dizisinin yeni bölümü herkesi şoke etti. Kadir bir şeyleri düzeltmeye çalışırken olayların daha da sarpa sarması diziye heyecan kattı. Peki ama Baba sezon 2bölüm 20'de neler yaşandı? İşte dizinin linki ve özeti.

Baba 20. bölüm izle Show TV | İkinci sezonuna başlayan Baba dizisinin yeni bölümü herkesi şoke etti. Kadir bir şeyleri düzeltmeye çalışırken olayların daha da sarpa sarması diziye heyecan kattı. Peki ama Baba sezon 2bölüm 20'de neler yaşandı? İşte dizinin linki ve özeti.

Baba 20. bölüm izle Show TV

Yeni bölümü yayınlanan Baba dizisinin 20. bölmünü izlemek için linke tıklayın. BABA DİZİSİ 20.BÖLÜM LİNKİ...

Baba dizisi 20. bölüm özeti

Emin'i cinayet şüphelisi olarak arayan polis Çöpköy'e baskın düzenleyince, babasını korumak isteyen Kadir, hiç istemediği bir şey yapmak zorunda kalır. Emin'le ilgili önemli bir sırrı öğrenen Selahattin, bunu koz olarak kullanıp Kadir'i iyice köşeye sıkıştırır.

Servet, babasının bulunmasından sonra ailesi ile yavaş yavaş buzları eritir. Fakat çok güvendiği birinden ağır bir darbe alır. Kadir karşısına çıkan çok daha büyük bir sorunla başa çıkmak için adım atar.